Зеленский передумал увольнять судей Конституционного Суда

Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой не рассматривать инициированный им для перезагрузки Конституционного Суда (КСУ) законопроект до получения выводов Венецианской комиссии о ситуации с отменой наказания за заведомо недостоверное декларирование.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Законопроект, который был инициирован президентом Украины для перезагрузки Конституционного суда, направлен только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями Конституционного суда Украины системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения", – сказано в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что Офис президента ожидает выводов Венецианской комиссии уже в конце текущей недели.

В Офисе президента возложили ответственность за принятие решения об отмене системы электронного декларирования и уголовной ответственности за заведомо недостоверное декларирование на "конкретных судей КС".

В то же время в Офисе президента считают, что нарушение отдельными судьями конституционных ценностей и норм действующего законодательства не должно повлечь долгосрочное недоверие граждан к органу конституционной юрисдикции Украинского государства в целом.

Как сообщалось, 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, которым предложил прекратить полномочия судей Конституционного Суда Украины, а также отменить их решение об отмене наказания за ложь в декларациях.

В свою очередь глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявлял, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава КС имеет признаки конституционного переворота.

Накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.