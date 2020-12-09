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СБУ обнаружила подпольное производство систем прослушки мобильных телефонов

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СБУ обнаружила подпольное производство систем прослушки мобильных телефонов

Киберспециалисты совместно со следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины блокировали нелегальное изготовление и сбыт специальных технических средств получения информации.

По предварительным данным, представители одной из коммерческих структур наладили незаконное производство спецтехники для скрытого снятия информации с мобильных телефонов пользователей, сообщает пресс-центр СБУ.

"Подпольное изготовление продукции делки осуществляли на базе технологических ресурсов предприятия. Готовый товар фигуранты реализовывали через наработанные личные связи и заинтересованных клиентов", – сказано в сообщении.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов нелегального бизнеса сотрудники СБУ изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса , проводится досудебное расследование.

В СБУ напомнили, что санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

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СБУ обнаружила подпольное производство систем прослушки мобильных телефонов 02

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Автор: Михайло Орлюк
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