Нацбанк отозвал лицензии еще у восьми финучреждений

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 4 декабря.

В итоге было принято решение отозвать все имеющиеся лицензии:

у ООО "Финансовая компания "Кредит Эксперт" (ЕГРПОУ 38744602) две лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, и услуг по факторингу;

у ООО "Факторинговая компания "Квант" (ЕГРПОУ 38354587) четыре лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, услуг по факторингу, услуг по финансовому лизингу, а также предоставление гарантий.

Отозвать несколько из имеющихся лицензий:

у ООО "Финансовая компания Фин Пэй" (ЕГРПОУ 41538600) две лицензии - на оказание услуг по финансовому лизингу, а также предоставление гарантий. У финучреждения остались действующими две лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также услуг по факторингу.

Отозвать лицензию на предоставление гарантий:

у ООО "Финансовая компания "Атлантис Капитал" (ЕГРПОУ 38090415)

у ООО "Финансовая компания "Бизнес Капитал" (ЕГРПОУ 40489610)

у ООО "ФК Стерелинг" (ЕГРПОУ 41807929)

у ООО "Фактор Вест" (ЕГРПОУ 41830350)

у ООО "Финансовая компания "Флай Финанс" (ЕГРПОУ 39807893).

После отзыва лицензий финучреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финучреждение от выполнения своих обязательств перед кредиторами.

Как сообщалось, первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что почти 500 из около 2 тысяч зарегистрированных финансовых компаний неактивны и существуют лишь "на бумаге". При этом с июля 45 финкомпаний добровольно отказались от всех лицензии.