БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
926 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
1 162 0
Forbes (95) мільярдери (183) Tesla (290) Ілон Маск (346)

Илон Маск вышел на второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes

Новини БізнесЦензор Фінанси

Илон Маск вышел на второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск впервые стал вторым в рейтинге самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

По подсчетам издания, состояние Маска оценивается в $144,7 млрд, что позволило ему обойти генерального директора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, капитал которого сейчас оценивается в $144,3 млрд, передает Liga.net.

Лидирует в рейтинге по-прежнему глава Amazon Джефф Безос с оценкой состояния в $185,4 млрд.

Четвертую позицию занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($118,8 млрд), а замыкает пятерку глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает $104 млрд.

Как сообщалось, 24 ноября основатель компании Tesla Илон Маск вышел на второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса.

В прошлом году Маск находился лишь на 35-м месте в рейтинге, однако скачок стоимости акций Tesla, составивший 520% с начала 2020 года, увеличил его состояние более чем на $100 млрд.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Liga.net


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 