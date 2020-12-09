Илон Маск вышел на второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск впервые стал вторым в рейтинге самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

По подсчетам издания, состояние Маска оценивается в $144,7 млрд, что позволило ему обойти генерального директора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, капитал которого сейчас оценивается в $144,3 млрд, передает Liga.net.

Лидирует в рейтинге по-прежнему глава Amazon Джефф Безос с оценкой состояния в $185,4 млрд.

Четвертую позицию занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($118,8 млрд), а замыкает пятерку глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает $104 млрд.

Как сообщалось, 24 ноября основатель компании Tesla Илон Маск вышел на второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса.

В прошлом году Маск находился лишь на 35-м месте в рейтинге, однако скачок стоимости акций Tesla, составивший 520% с начала 2020 года, увеличил его состояние более чем на $100 млрд.