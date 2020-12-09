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Кабмин утвердил границы еще 4 морских портов

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Кабмин утвердил границы еще 4 морских портов

Кабинет министров Украины на заседании 9 декабря утвердил границы морских портов "Одесса", "Херсон", "Бердянск" и "Измаил".

Согласно сопроводительным документам к распоряжениям, Администрация морских портов Украины по результатам сбора материалов и ведомостей с соответствующими документами от владельцев/арендаторов/пользователей земельных участков определила координаты границ территорий морпортов в формате УСК-2000 в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия от 2 декабря 2016 года №509, передает Интерфакс-Украина.

Предполагается, что определение границ морских портов позволит:

  • урегулировать вопросы определения статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры в пределах морпортов как морских терминалов;
  • решить вопросы об определении наличия или отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора (стивидорной компании);
  • урегулировать другие пробелы в законодательстве в части определения правовых категорий, которые связаны с определением границ морпортов.

Ранее Кабмин утвердил границы морпортов "Рени" и "Черноморск".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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