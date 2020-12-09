Шри-Ланка разрешит въезд для иностранных туристов в январе

Власти Шри-Ланки готовятся открыть границы для иностранных туристов в январе 2021 года, путешественники будут получать полугодовые визы вместо одномесячных.

Об этом сообщает онлайн-газета Ceylon Daily News.

"Правительство Шри-Ланки планирует разрешить международные рейсы в следующем месяце - впервые после закрытия границ в марте из-за пандемии. Сейчас обсуждаются правила въезда, которые туристам будет необходимо соблюдать", - говорится в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

В частности, путешественники смогут получать полугодовые визы вместо привычных одномесячных. В стране нужно будет находиться не менее 14 дней, для въезда понадобится тест ПЦР на COVID-19 и страховка. У туристов при себе должно быть достаточное количество медицинских масок.

При оформлении визы нужно будет оплатить не только визовый сбор, но и тесты ПЦР, которые будут проведены через 5-7 дней и, при необходимости, через 10-14 дней после прибытия. Необходимо также забронировать сертифицированный отель как минимум на 14 дней.