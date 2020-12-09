Инфляция ускорилась по итогам ноября до 3,8%, – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2020 года ускорился до 1,3%, по сравнению с 1% в октябре, 0,5% в сентябре и дефляцией на 0,2% в августе и на 0,6% – в июле.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

В годовом измерении инфляция по итогам ноября 2020 года ускорилась до 3,8% по сравнению с 2,6% по итогам октября и 2,3% по итогам сентября, 2,5% – августа и 2,4% – по итогам июля.

По итогам января-ноября 2020 года рост цен составил 4,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Госстата, базовая инфляция в ноябре составила 0,7%, а в годовом измерении ускорилась до 4,2% с 3,2% по итогам октября.

По подсчетам статистического ведомства, в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 9,4-6,3%) подорожали овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло. На 2,5-1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло. В то же время на 5,1% подешевели фрукты, на 1,1% – свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 2,5%, в т.ч. обувь – на 2,8%, одежда – на 2,3%.

При этом рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 8% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 26,7%, а также тарифов на отопление – на 8,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,9% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел – на 3,1%, а также автомобилей – на 0,7%.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% с 9,8% в 2018 году, тогда как установленный Нацбанком целевой уровень инфляции составляет 5% ±1 п.п.

Госслужба статистики с 2020 года рассчитывает инфляцию только по областным центрам и некоторым городам, в то время как раньше методология расчета предусматривала использование данных из 3-5 населенных пунктов в каждой области. Также пересмотрен вес различных расходов в корзине при расчете инфляции.