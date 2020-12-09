Минздрав не использовал половину средств из Фонда борьбы с COVID-19

По состоянию на 7 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 45,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Минфина, из них на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств, или только 50%.

В частности, на закупку аппаратов ИВЛ направлено 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано 1 млрд грн из выделенных 4 млрд грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 1,5 млрд грн. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд грн.

Согласно данным на сайте Минфина, в то же время кассовые расходы Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство дорог составили 20,8 млрд грн.

На мероприятия в сфере социальной защиты использовано 9 млрд грн из предусмотренных в Фонде 10,76 млрд грн.

Кроме того, по состоянию на 3 декабря с средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин изначально направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Позднее на фоне роста заболеваемости и активной критики эта сумма была уменьшена.