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Кабмин утвердил механизм отбора памятников для ремонта за бюджетные средства

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Кабмин утвердил механизм отбора памятников для ремонта за бюджетные средства

Кабинет министров на заседании в среду, 9 декабря, утвердил Порядок отбора проектов работ по реставрации, консервации, ремонту на памятниках культурного наследия, которые будут реализованы в рамках программы "Большое строительство".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель Кабмина уточнил, что принятым постановлением определен механизм отбора проектов для реставрации и ремонта за средства госбюджета, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, по состоянию на сентябрь 2020 года на государственном учете числится около 130 тысяч памятников культурного наследия, большинство из которых находится в государственной или коммунальной собственности.

Все они в соответствии с законом "Об охране культурного наследия" должны содержаться в надлежащем состоянии, в них должен быть вовремя проведен ремонт, памятники должны быть защищены от повреждений, разрушения или уничтожения. Однако финансирование сферы культуры по остаточному принципу в течение многих лет делает невозможным содержание памятников в надлежащем состоянии.

Напомним, ранее выделение средств из бюджета на создание "туристических магнитов" анонсировал президент Владимир Зеленский.

"Я уверен, что в течение моей каденции люди увидят, что все главные маршруты мы построим. Все! Такая амбициозная цель. Но я хочу, чтоб все поняли, что дороги - это не камень преткновения. После дорог будет другой вопрос: "Окей, дороги, где мосты?" После мостов будет третий вопрос: "мосты провели, дороги с мостами они провели куда?" В замки, музеи, историческое наследие. Все это части этой программы "Большое строительство", – сказал Зеленский.

Министерство развития громад и территорий планирует направить в 2021 году не менее 20% средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на поддержку туристических магнитов в регионах, 50% - на социальную инфраструктуру, 30% - для создания рабочих мест и улучшения качества коммунальных услуг.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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