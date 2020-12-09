Нацкомиссия повысила тарифы облэнерго на 15-33% (обновлено)
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила тарифы для 25 операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы).
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду, 9 декабря, передает отраслевое издание ExPro.
После установления тарифов по новой методике стоимость услуги распределения электроэнергии для данных компаний с 1 января 2021г увеличится (в среднем) на 15,9% для 1-го класса напряжения, и на 32,6% для 2-го класса напряжения.
В частности, самый высокий тариф на распределение для 1-го класса напряжения получило АО "Херсоноблэнерго" – 301,38 грн/МВт-ч, а для 2-го класса напряжения – ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" (1 508,28 грн/МВт-час).
Наименьший тариф на распределение для 1-го класса получила ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – 53,25 грн/МВт-ч, для 2-го класса напряжения – ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети" (374,28 грн/МВт-час).
Однако, в процентном соотношении, наибольшее повышение тарифа для 1 - класса напряжения получит АО "Сумыоблэнерго" – рост тарифа на 39,9%, а для 2-го класса аналогичный показатель самый высокий для ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – повышение на 95,8 %.
Вместе с тем, снижение тарифа на распределение в результате принятия новой методики для 1-го класса наблюдается у ЧАО "ПЭЭС "ЦЭК" – минус 11,03%, а наименьший рост тарифа для 2-го класса получило АО "ДТЭК Донецкие Электросети" – на 18,88%.
В среднем среди 25 операторов систем распределения, рост тарифа для 1-го класса напряжения составил 15,97%, а для 2-го класса – 32,69%.
|ОСР
|І класс напряжения
|ІІ класс напряжения
|cost+
|RAB
|изм.,%
|cost+
|RAB
|изм.,%
|Винницаоблэнерго
|146,59
|167,14
|14,0
|898,7
|1 150,40
|28,0
|Волыньоблэнерго
|101,17
|118,34
|17,0
|754,07
|1 020,03
|35,3
|ДТЭК ДнепрЭС
|81,39
|93,38
|14,7
|550,46
|697,92
|26,8
|ДТЭК ДонЭС
|185,14
|206,32
|11,4
|943,21
|1 121,27
|18,9
|Житомироблэнерго
|172,04
|212,81
|23,7
|893,42
|1 188,01
|33,0
|Закарпатьеоблэнерго
|223,71
|272,28
|21,7
|971,01
|1 266,75
|30,5
|Запорожьеоблэнерго
|77,42
|94,44
|22,0
|653,80
|843,90
|29,1
|ДТЭК КЭС
|68,24
|84,16
|23,3
|285,84
|374,28
|30,9
|ДТЭК КРегЭС
|157,10
|172,48
|9,8
|599,13
|754,79
|26,0
|Кировоградоблэнерго
|205,68
|235,57
|14,5
|879,04
|1 179,59
|34,2
|Львовоблэнерго
|127,28
|139,33
|9,5
|717,60
|955,36
|33,1
|Николаевоблэнерго
|138,56
|188,55
|36,1
|769,70
|987,35
|28,3
|ДТЭК ОдЭС
|117,86
|134,82
|14,4
|692,46
|890,28
|28,6
|Прикарпатьеоблэнерго
|132,89
|165,59
|24,6
|970,92
|1 276,22
|31,4
|Ривнеоблэнерго
|153,82
|150,21
|-2,3
|694,35
|926,21
|33,4
|Сумыоблэнерго
|118,06
|165,23
|40,0
|910,18
|1 226,67
|34,8
|Тернопольоблэнерго
|146,17
|168,34
|15,2
|894,31
|1 211,75
|35,5
|Харьковоблэнерго
|154,83
|184,07
|18,9
|609,07
|820,39
|34,7
|Херсоноблэнерго
|294,04
|301,38
|2,5
|781,25
|1 028,86
|31,7
|Хмельницкоблэнерго
|159,84
|192,18
|20,2
|890,57
|1 121,43
|25,9
|Черкассыоблэнерго
|95,65
|98,15
|2,6
|749,20
|928,33
|23,9
|Черновцыоблэнерго
|98,86
|108,71
|10,0
|763,99
|991,84
|29,8
|Черниговоблэнерго
|177,75
|194,56
|9,5
|941,99
|1 188,69
|26,2
|ДТЭК Высоковольтные сети
|38,85
|53,25
|37,1
|770,39
|1 508,28
|95,8
|ПЭЭС "ЦЭК
|93,91
|83,55
|-11,0
|577,07
|759,88
|31,7
В то же время, еще для 7-ми операторов систем распределения тариф на следующий год установлен без применения стимулирующего тарифообразования, а с применением действующей методики "Расходы+", но с возможностью последующего перехода на RAB-регулирование.
|ОСР
|І класс напряжения
|ІІ класс напряжения
|действующий
|новый
|изм.,%
|действующий
|новый
|изм.,%
|ЛЭО
|332,13
|344,48
|3,7
|1 280,95
|1 495,98
|16,8
|Полтаваоблэнерго
|103,52
|110,69
|6,9
|829,90
|932,73
|12,4
|ДТЭК ПЭС-Энергоуголь
|70,53
|27,14
|-61,5
|603,38
|245,09
|-59,4
|Региональные электросети
|86,55
|111,83
|29,2
|298,48
|371,31
|24,4
|Атомсервис
|15,35
|16,27
|6,0
|862,03
|1 137,63
|32,0
|Укрзализныця
|174,20
|192,82
|10,7
|707,92
|907,44
|28,2
|Нафтогаз Тепло (Новояворск)
|213,98
|274,84
|28,4
|673,02
|775,66
|15,3
|Нафтогаз Тепло (Новый Роздол)
|151,62
|127,07
|-16,2
|1211,7
|1 300,39
|7,3
Будь ласка, зачекайте...
Все правильно сделали. наглость зашкаливает
Фірташ-по газу ,й нещодавно його монополія зруйнувалась (хочеш вбити олігарха-зміни постачальника facebook.com/permalink.php?story_fbid=2822880814593092&id=100006136038244)
і завжди знайдеться привід для збільшення тарифів