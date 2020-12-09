Кабмин на 57% сократит предельную численность сотрудников Госгеокадастра

Кабинет министров на заседании 9 декабря намерен одобрить сокращение предельной численности сотрудников системы Госгеокадастра на 57% - до 4 317 штатных единиц, в том числе 4 264 госслужащих.

В пояснительной записке к документу отмечается, по состоянию на сегодня Госгеокадастр вместе с территориальными органами является пятым по величине штата гражданским ведомством страны, представленным на уровне каждого района и/или города, передает Интерфакс-Украина.

В подчинении Госгеокадастра находится 54 государственных землеучредительных, топографо-геодезических и картографических предприятия. Содержание Госгеокадастра в 2019 году обошлось налогоплательщикам в 1,9 млрд грн, при этом расходы на бюджетную программу по руководству и управлению составили 1,44 млрд грн.

Постановление планируется принять с целью сокращения предельной численности работников территориальных органов Госгеокадастра и определения граничной численности аппарата Госгеокадастра, как единого юрлица публичного права, в связи с ликвидацией как юрлиц публичного права территориальных органов Госгеокадастра.