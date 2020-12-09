МИД предостерег участников продажи захваченного в Крыму винзавода "Массандра"

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой "приватизацией" государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИДа.

"Российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которому не должна допускаться государством-оккупантом национализация или дальнейшая "приватизация" имущества. Итак, любое отчуждение имущества украинского Государственного концерна "Массандра" является преступлением", – сказано в заявлении.

В министерстве напомнили, что правоохранители осуществляют уголовное производство по факту незаконной национализации концерна "Массандра" оккупационными властями.

Кроме того, в соответствии с указом президента от 15 мая 2017 года в отношении экспроприированного российской оккупационной администрацией предприятия были введены ограничительные меры (санкции), продленные до июня 2021 года.

"Призываем международное сообщество не участвовать в так называемой "приватизации" и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины", – подчеркивается в заявлении министерства.

Как сообщалось, в ноябре стало известно, что подконтрольное оккупационным властям Крыма "Министерство имущественных и земельных отношений" выставило на аукцион 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра". Оккупанты оценили старейший и крупнейший винзавод Крыма в минимум 5,3 млрд рублей или меньше $70 млн по текущему курсу.



