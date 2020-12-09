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Кабмин вводит локдаун с 8 января, – Шмыгаль (обновлено)

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Кабмин вводит локдаун с 8 января, – Шмыгаль (обновлено)

Кабинет министров ужесточит карантинные ограничения с 8 января.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения, назовем их "зимние каникулы ради безопасности". Это делается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе после новогодних праздников", – заявил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что усиленный карантин будет подразумевать запрет работы ресторанов, баров, кафе (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, фитнесс-клубов, театров, а также торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами и товарами бытовой химии).

Кроме того, не будут работать все заведения образования, кроме детсадов. Также вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий.

В то же время общественный транспорт продолжит работать в действующем режиме, установленном для "оранжевой" зоны.

Соответствующее постановление о введении дополнительных карантинных ограничений с 8 января было принято на заседании Кабмина с доработкой в однодневный срок.

Кабмин вводит локдаун с 8 января, – Шмыгаль 01

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
ЗАЧЕМ ЗАКРЫВАТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ, чтобы все толпой шли в маркет без проветривания я, чтобы кто-то получил сверхприбыль, а мелкий бизнес накрылся, а кто-то заболел больше? Эти твари совсем не думают, только о своей прибыли.
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09.12.2020 16:33
+3
Ну молодцы. Месяц новогодних праздников и веселья а потом сразу опять локдаун. Давайте уже до 9 марта чтобы два раза не ходить
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09.12.2020 16:33
+1
Марина. У нас на Привозе всё что вы говорите про маркеты - всё это есть в корпусах.
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09.12.2020 22:04
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http://kmp.ua/ru/analytics/infoletters/illegal-quarantine-in-ukraine/
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09.12.2020 15:57 Відповісти
ЗАЧЕМ ЗАКРЫВАТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ, чтобы все толпой шли в маркет без проветривания я, чтобы кто-то получил сверхприбыль, а мелкий бизнес накрылся, а кто-то заболел больше? Эти твари совсем не думают, только о своей прибыли.
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09.12.2020 16:33 Відповісти
Марина. У нас на Привозе всё что вы говорите про маркеты - всё это есть в корпусах.
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09.12.2020 22:04 Відповісти
Ну молодцы. Месяц новогодних праздников и веселья а потом сразу опять локдаун. Давайте уже до 9 марта чтобы два раза не ходить
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09.12.2020 16:33 Відповісти
К "велюрам", как вы понимаете, это не относится!
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09.12.2020 17:47 Відповісти
С нас не снимут полностью карантинную удавку,ибо тварям из зелёной власти не захочется снимать ограничения.
Поэтому-запомните мои слова,сколько бы локдаунов они не вводили,или других карантинных мер,зелетвари всегда будут печатать статистику о якобы увеличения заражённых барановирусом,и после этого заявлять,что карантин снимать преждевременно.
Смотрите фильм братьев,или уже сестёр))) Вачовски «V значит Vendetta" как с помощью вируса посадили под замок население всей планеты.
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09.12.2020 17:51 Відповісти
Локдаун, когла вме будут в это время болеть? То ли они дебилы то-ли афферисты, скорее и то и другое,вот так народ и живем с этим.
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09.12.2020 18:12 Відповісти
а почему именно с 8-го января а не с первого?
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09.12.2020 18:51 Відповісти
Все в январе , нормальные страны начинают бесплатную вакцинацию ,а недоумки зеленые карантин,после того как сотни тысяч ,после пьяных гулянок и просмотров концерта 95 анала инфицируются ковидом.Ну в принципе какая разница,зедебилам. ?
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09.12.2020 19:06 Відповісти
Судя по "радикальности" "запретов ( с оговорками) не хватает только запрета на групповые прыжки с парашютом в ластах с лыжными палками и шлеме МЧСника- потому что этот запрет был бы более эффективен в борьбе с ковидом по сравнению с теми что предлагает власть напрягши до предела свою " политическую волю".. Сначала не вводят карантин в самый опасный период в 14 декабря по 8 января, и в добавок вводят подобие "оранжевего" действующего на данный момент карантина на бумаге под несколько другим соусом. с 8.01 Слов нет конечно.
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09.12.2020 19:55 Відповісти
і кабмін с шмигалєм, і зєля с оп-зброд пдрсів.
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10.12.2020 10:08 Відповісти
еще не известно, нужен он или нет, но ввводить будут!)))))))))))
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10.12.2020 11:24 Відповісти
Шмыгаль, ты дебил??????, ой извини, это не вопрос, это утверждение
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10.12.2020 11:36 Відповісти
закроют магазины, в которые заходит 1 человек в час. а там, где постоянно толпы народа, будут работать...
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11.12.2020 10:41 Відповісти
 
 