Кабмин вводит локдаун с 8 января, – Шмыгаль (обновлено)
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Кабинет министров ужесточит карантинные ограничения с 8 января.
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.
"Принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения, назовем их "зимние каникулы ради безопасности". Это делается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе после новогодних праздников", – заявил Шмыгаль.
Премьер уточнил, что усиленный карантин будет подразумевать запрет работы ресторанов, баров, кафе (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, фитнесс-клубов, театров, а также торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами и товарами бытовой химии).
Кроме того, не будут работать все заведения образования, кроме детсадов. Также вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий.
В то же время общественный транспорт продолжит работать в действующем режиме, установленном для "оранжевой" зоны.
Соответствующее постановление о введении дополнительных карантинных ограничений с 8 января было принято на заседании Кабмина с доработкой в однодневный срок.
Будь ласка, зачекайте...
Поэтому-запомните мои слова,сколько бы локдаунов они не вводили,или других карантинных мер,зелетвари всегда будут печатать статистику о якобы увеличения заражённых барановирусом,и после этого заявлять,что карантин снимать преждевременно.
Смотрите фильм братьев,или уже сестёр))) Вачовски «V значит Vendetta" как с помощью вируса посадили под замок население всей планеты.