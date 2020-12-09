Власти Украины не смогли договориться о прямых поставках вакцин от COVID-19, – исследование

Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Об этом говорится в исследовании группы международных благотворительных организаций под названием People's Vaccine Alliance, в которую входят Amnesty International, Oxfam и Frontline AIDS, передает Голос Америки.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее отмечал, что в рамках COVAX страна надеется получить 8 млн доз вакцины от коронавируса, чего может быть достаточно для прививки 4 млн человек. В то же время он не конкретизировал других договоренностей о поставках вакцин, отмечая лишь, что такие переговоры ведуться.

В целом People's Vaccine Alliance собрали информацию, согласно которой почти 70 странах мира вакцину сможет получить только один человек из десяти, тогда как богатые страны уже закупили огромные объемы вакцин, часть их которых еще находится на стадии разработки.

По мнению авторов исследования, если не будет значительных изменений, то миллиарды людей в мире в ближайшие годы не смогут получить безопасных и действенных вакцин от COVID-19.

"Нельзя, чтобы человек был лишен доступа к вакцине в зависимости только от того, в какой стране он живет, или от количества денег у нее в кармане. Но если не будет значительных изменений, то миллиарды людей в мире в ближайшие годы не смогут получить безопасных и действенных вакцин от COVID-19", – сказала представительница Oxfam Анна Марриотт.

Организации призывают фармацевтические компании, которые работают над вакцинами от коронавируса, через ВОЗ открыть доступ к своим технологиям и интеллектуальной собственности, чтобы вакцины могли производиться массово и были доступны для всех, кому они нужны.

People's Vaccine Alliance также считает, что правительства должны гарантировать бесплатное и справедливое распределение вакцин по принципу необходимости.

Как сообщалось, еще в июле президент Владимир Зеленский заявлял, что лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.