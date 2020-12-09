Пассажиропоток аэропорта "Киев" упал с начала года на 72%

Пассажиропоток международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского за январь-ноябрь 2020 года составил 670,9 тыс. пассажиров, что на 72,2% ниже показателя за аналогичный период 2019 года.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в том числе на международных рейсах было обслужено 656,2 тыс. пассажиров, на внутренних рейсах – 14,7 тыс.

Количество рейсов в январе-ноябре 2020 года составило 11 817 на прилет и вылет, что на 53,8% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов – 9 430, внутренних – 2 387.

Наиболее популярные международные направления с начала 2020 года – Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Берлин (Германия), Вена (Австрия), Лондон (Великобритания), Дортмунд (Германия), Мемминген (Германия); внутренние – Запорожье, Днепр, Одесса.

За ноябрь аэропорт "Киев" обслужил 24,2 тыс. пассажиров, что на 86,6% меньше, чем в ноябре 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 22,4 тыс., на внутренних рейсах – 1,8 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в ноябре 2020 года составило 865 на прилет и вылет, что на 57,4% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов – 680, внутренних – 185.

Наиболее популярные международные направления в ноябре 2020 года – Вильнюс (Литва), Варшава (Польша), Дортмунд (Германия), Берлин (Германия), Лондон (Великобритания), Копенгаген (Дания), Гданськ (Польша); внутренние – Запорожье, Львов, Одесса.