Главе Госгеокадастра предложили взятку на $170 тысяч, – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в среду, 9 декабря, совместно с сотрудниками СБУ задержали "на горячем" двух человек, которые несколькими траншами предоставили $52 тыс. неправомерной выгоды председателю Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, среди задержанных – и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и лицо-посредник при передаче взятки.

По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере $26,9 тыс. главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. Лица разоблачены 9 декабря во время передачи второго транша неправомерной выгоды в размере $25 тыс.

"Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит $170 тыс.", – отмечается в сообщении.

Действия лиц предварительно квалифицированы по ч.4 ст.369 ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

"Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП будут предпринимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое воздействие", – уточнили в НАБУ.

Расследование указанных фактов НАБУ осуществляет с сентября 2020 года.