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На границе с Венгрией пограничники выявили контрабанду 88 тысяч пар медицинских перчаток

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Попытку незаконного ввоза в Украину медицинских перчаток разоблачили вечером 8 декабря украинские пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Товар обнаружили в микроавтобусе "Мерседес", в котором двигался полосой "зеленый коридор" 29-летний гражданин Украины.

При реализации информации, поступившей от главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда, пограничники инициировали углубленный осмотр микроавтобуса. В автомобилей было обнаружено незадекларированный товар, а именно - 440 коробок, в которых находилось 88 тысяч нитриловые медицинских перчаток.

В установленном законодательством порядке обнаружены товары у нарушителя изъяли.

На границе с Венгрией пограничники выявили контрабанду 88 тысяч пар медицинских перчаток 01
На границе с Венгрией пограничники выявили контрабанду 88 тысяч пар медицинских перчаток 02
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