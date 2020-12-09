Украина подписала три кредитных договора с ЕИБ на 600 миллионов евро

Украина подписала три кредитных соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в сферах инфраструктуры и транспорта.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своей странице в сети Facebook.

"200 млн евро будут направлены на реализацию проекта "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает закупку около 500 единиц электрического общественного транспорта для 18 украинских городов", – уточнил Криклий.

Кроме того, 100 млн евро пойдут на восстановление дорожной сети Луганской области, а именно на ремонт двух участков Р-66 КПП "Демино-Александровка"-Сватово-Лисичанск-Луганск.

"Еще 340 млн евро Украина получит на развитие муниципального транспорта, почтовых отделений и другой важной инфраструктуры Восточного региона. В итоге, эти изменения на себе почувствуют почти 14 млн украинцев, проживающих на этих территориях", – добавил Криклий.

Как сообщалось, ранее ЕИБ отмечал, что финансирование в рамках "Программы восстановления" на сумму 340 млн евро должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также коммунальных услуг.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, находящиеся подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев.

ЕИБ напоминал, что этому проекту предшествовал успешный проект Скорейшего восстановления Украины на 200 млн евро, они оба предусмотрены Специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием 3 млрд евро.