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Нацкомиссия снизила тариф "Укрэнерго" на 2021 год вместо повышения (обновлено)

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Нацкомиссия снизила тариф

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2020 года снизит тариф ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду, 9 декабря, передает Интерфакс-Украина.

При этом в материалах к заседанию предлагалось увеличить тариф "Укрэнерго" на передачу на 3,9% (на 12,05 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 324,81 грн/МВт-ч (без НДС), .

Таким образом, согласно последним уточненным материалам, наибольшую долю в структуре тарифа НЭК на передачу составляют расходы по спецобязательствам по компенсации "зеленым" производителям – 26,56 млрд грн (доля – 65,02%), операционные расходы – 8,76 млрд грн (21,45%), расходы из прибыли – 2,59 млрд грн (6,34%), поддержка ГП "Гарантированный покупатель" – 2,47 млрд грн (6,04%),финансовые расходы – 467,86 млн грн (1,15%).

Наибольшей корректировке подверглись расходы НЭК на поддержку "ГарПока" по разгрузке "зеленых". В НКРЭКУ считают, что прогноз Минэнерго по возможным ограничениям генерации СЭС и ВЭС в 2021 году на уровне 1,5 млрд кВт-ч завышен, и учли вдвое меньший объем.

Объем передачи "Укрэнерго" на 2021 год, согласно утвержденного Минэнерго прогнозного баланса, ожидается в объеме 138,96 млрд кВт-ч.

В то же время НКРЭКУ увеличит с января 2021 года тариф НЭК на диспетчеризацию на 59,2% (на 14,66 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим – до 39,41 грн/МВт-ч (без НДС).

Как сообщалось, изначально НЭК "Укрэнерго" рассчитало на 2021 год тариф на передачу электроэнергии в размере 501,03 грн/МВт-ч, для предприятий "зеленой" металлургии – 91,73 грн/МВт-ч. При этом компания отмечала, что расходы, связанные с выполнением специальных обязательств (ПСО), составят в его структуре 81,6%, или 406,69 грн/МВт-ч.

Однако НКРЭКУ пересмотрела расчеты тарифа в сторону уменьшения. В частности, комиссия учла в нем 9,4 млрд грн компенсации из госбюджета по "зеленым тарифам" промышленным ВИЭ-станциям, что составляет 20% прогнозного объема оплат в 2021 году произведенной зеленой электроэнергии. В одобренном в ноябре проекте постановления об установлении тарифа ОСП на передачу также не учтен тариф для предприятий так называемой зеленой металлургии.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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но стоимость э/э для предприятий, а особенно для населения - нужно поднять))
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09.12.2020 13:17 Відповісти
А головне, вмикаємо калькулятор: 293 грн за мегават/годину - це 0,293 грн за кіловат/годину. Тобто, 29 копійок. При цьому нам кажуть, що тариф для населення не перекриває навіть транспортування (при цьому, тариф для населення - 90 копійок за кВт при споживанні до 100 кВт/год. на місяць). Мабуть, у нас різна з ними математика...
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09.12.2020 13:38 Відповісти
Тсссс!!! Сейчас тебя цензор забанит за такое размышление, как меня постоянно. Низзя против Ахметова и КО, которые прихватизировали всю енергетику Украины и посадили всех украинцев на бутылку, и слова говорить. Они наши кормильцы
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09.12.2020 14:45 Відповісти
ну, пане Дмитре, може у вас з математикою все гаразд а ось з технікою - не дуже. УКРЕНЕРГО має тариф на транспортування магістральними мережами, в місцевих/регіональних мережах свій тариф на транспортування.
Оборудка з заниженням тарифу призведе до того, що великі промислові споживачі - меткомбінати, виробництва, будівельні заводи, а також регіональні постачальники і т.д., будуть платити менше.
При цьому зелупня і прислуга тарифи регіональних постачальників (обленерго) підвищюють, тобто з зебілів да і решти побутових споживачів будуть збирати більше.
Зе-Ко-іканоміка: приватизація прибутку і націоналізація збитків, мля
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09.12.2020 21:42 Відповісти
Усьо для народу
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09.12.2020 14:40 Відповісти
зебіли мають страждати!
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09.12.2020 21:43 Відповісти
 
 