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Суд в Израиле отказался заморозить иск "Приватбанка" против экс-владельцев на $600 миллионов (обновлено)

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Суд в Израиле отказался заморозить иск

Окружной суд города Тель-Авива отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank об отклонении или приостановлении рассмотрения иска ПриватБанка против экс-владельцев банка касательно схемы присвоения $600 млн и постановил, что исковые требования к IBD должны стать предметом полноценного судебного разбирательства.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

Банк напоминает, что 18 декабря 2019 года был подан иск против бывших собственников и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива, касательно схемы присвоения средств в размере не менее $600 млн, которые были незаконно выведены из "Приватбанка" в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в Israel Discount Bank.

В том числе "Приватбанк" обратился к Israel Discount Bank с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием Israel Discount Bank незаконному присвоению денежных средств "Приватбанка".

В свою очередь Israel Discount Bank обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановлении его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным "Приватбанком" в Англии и США. Израильской суд заслушал обоснованные возражения "Приватбанка" против указанного ходатайства в июле 2020 года.

"7 декабря 2020 судья Окружного суда Тель-Авив, г-н Кабуб, вынес свое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства IDB в полном объеме и решил, что исковые требования к IDB должны стать предметом полноценного судебного разбирательства, а также обязал IDB  возместить судебные расходы, что свидетельствует о безоговорочной победе "Приватбанка", – сказано в сообщении.

Теперь IDB обязан подать возражения против иска "Приватбанка", чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выведению из "Приватбанка" более $600 млн путем их перечисления на банковский счет, открытый в IDB.

Как сообщалось, в декабре 2019 года государственный "Приватбанк" инициировал новое судебное разбирательство против бывших собственников банка в Израиле на $600 миллионов.

В октябре 2019 года "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

В то же время сейчас продолжаются активные судебные процессы в украинских судах, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
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Топ коментарі
+7
Странно, что в стране Мордыхаев в кипах есть суды. Выходит, судов нет только в Украине?
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09.12.2020 11:29
+4
Суды то есть, да Беня в них король. И оптовый покупатель. От 600 млн. не сложно отстегнуть парочку-другую.
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09.12.2020 11:40
+4
Свиню гонять звідусіль. Корито лише в Україні залишилось!)))
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09.12.2020 14:14
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Странно, что в стране Мордыхаев в кипах есть суды. Выходит, судов нет только в Украине?
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09.12.2020 11:29 Відповісти
Суды то есть, да Беня в них король. И оптовый покупатель. От 600 млн. не сложно отстегнуть парочку-другую.
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09.12.2020 11:40 Відповісти
Увы, так. И в лучшие дни Приватбанка из его сейфов в Киев уходил каждую неделю (!) один миллион долларов нужным людям и на подкуп депутанов, не считая разовых проплат за нужные законы и подкуп кадров НБУ.
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09.12.2020 11:53 Відповісти
Но хомячкам нравится. Большего полета человечище.
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09.12.2020 12:10 Відповісти
52 млн в год - не очень то и много! только на исковую сумму в статье он смог бы еще 10+ лет всех подкупать, а это только маленький эпизод Суд в Израиле отказался заморозить иск "Приватбанка" против экс-владельцев на $600 миллионов - Цензор.НЕТ 5135
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09.12.2020 14:45 Відповісти
Майкл Дорси ничего странного - в Израиле евреи, а у нас - жидовствующие (включая малороссов !!!)

разницу чувствуете ? Суд в Израиле возобновил рассмотрение иска "Приватбанка" против экс-владельцев на $600 миллионов - Цензор.НЕТ 847
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09.12.2020 13:13 Відповісти
а вы чувствуете? Поделитесь.
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09.12.2020 13:16 Відповісти
Ни кто не любит Беню, все его **..т ! Бедняжка !
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09.12.2020 14:06 Відповісти
Свиню гонять звідусіль. Корито лише в Україні залишилось!)))
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09.12.2020 14:14 Відповісти
мерзость
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09.12.2020 16:09 Відповісти
 
 