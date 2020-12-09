Генпрокуратура поменяла жилье в скандальном доме Вавриша на квартиры на окраине

Хозяйственный суд Киева 12 октября отказался признать недействительным договор между Генпрокуратурой и ООО "Оболоньторгстандарт" о долевом участии в строительстве ЖК Philadelphia Concept House на Кловском спуске в Киеве.

Этого требовала ОО "Европейский закон и порядок", замеченная ранее в заведомо проигрышных обжалованиях разрешительных документов по объектам девелоперов Perfect Group Дмитрия Исаенко и Saga Development Андрея Вавриша, сообщают Наші гроші.

В 2012-2013 годах по решению Кабмина в управление Генпрокуратуры перешли корпуса № 34 и №24 по ул. Московской, 8 - это территория завода "Арсенал". В июне 2014-го на эти корпуса было зарегистрировано право собственности в лице Генпрокуратуры.

В мая 2015 года ГПУ в лице заместителя генпрокурора Юрия Столярчука и "Оболоньторгстандарт" заключили договор реконструкции административного здания с достройкой жилого дома.

В мая 2018 года стороны изменили его название - на договор о долевом участии в строительстве. При этом в преамбуле к соглашению стороны указали, что здание, которое нужно было реставрировать, находится в аварийном состоянии и реконструкции не подлежит. Поэтому ее списали и снесли.

По договору Генпрокуратура получает нежилые помещения площадью 249 кв м, что соответствует списанному админзданию, а также 11% жилых и нежилых площадей объекта.

Квадратные метры стороны определили после получения в марте 2019 экспертного отчета проектной документации жилого комплекса.

Так, 11% составляет 591 кв м площадей квартир в указанном ЖК. Однако, еще осенью 2017 фирма передала Генпрокуратуре 4 квартиры общей площадью 247 кв м в других домах в Киеве. Поэтому, жилой площади осталось передать 344 кв м.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, полученные в 2017 году квартиры находятся на ул. Львовской и ул. Вышгородской. На сегодня эти квартиры являются служебными жилыми помещениями Офиса Генпрокурора. Остальные квартиры прокуратура ожидает получить в ЖК Philadelphia Concept House. Окончательное решение о передаче будет приниматься после введения объекта в эксплуатацию.

Относительно нежилой площади в объекте, то ГПУ должна получить 249 кв м на первом этаже с отдельным входом, а также 213 кв м встроенных нежилых помещений.

Напомним, обстоятельства строительства ЖК Philadelphia Concept House исследуются в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Заказчиком строительства является ООО "Оболоньторгстандарт", генподрядчиком - ООО "Спецмехбуд 21". Эти компании связаны с Андреем Вавришем - это бывший заместитель директора Департамента градостроительства КГГА в 2010-2015 гг, а сейчас - основатель и CEO компании SAGA Development (ранее Riverside Development), друг экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Также Вавриш связан со скандальным экс-чиновником Дмитрием Исаенко - экс-заместителем Минрегионстроя, которого уволили из-за скандала с получением статуса участника АТО. Он сейчас является народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. С Исаенко связывают группу строительных компаний Perfect Group.