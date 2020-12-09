Потребление антибиотиков в Украине выросло в 6 раз, – Минздрав

Потребление антибиотиков по некоторым группам в Украине выросло в 5-6 раз, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

В то же время министр отметил, что ситуация контролируемая, сообщает Интерфакс-Украина.

"Потребление антибиотиков в Украине выросло по некоторым группам в 5-6 раз. Я проводил встречи с фармпредприятиями, у нас контролируемая ситуация, медучреждения обеспечены двух-трехмесячным запасом антибиотиков", - сказал он.