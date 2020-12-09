Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов
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Первый апелляционный админсуд оставил без изменений решение Донецкого окружного админсуда, которым было частично удовлетворен иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" и взыскано из госбюджета сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.
Об этом сообщает Finbalance.
По данным госреестра, конечным бенефициаром ЧАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский.
Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест" Ахметова и Новинского, она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.
Также ЧАО "Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.
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на выходе будет - надо, мало, пусто
стоит ли туда, хоть 5 копеек, бросать?
Вот кому благосостояние в виде %, а кому со слов Зеленского нет денег на кислород умирающим в больнице:"Бо держава у нас бідна і грошей не вистачає".Судя по решениям суда в Украине денег нет народу на кисород, но всегда есть миллиарды $ "избранным" и особо "одаренным", на их "бизнес" по разворовыванию бюджета в виде возмещения скруток по НДС,дорогам с бюддета, вместо акциза с топлива и инвестиций, возмещения тарифов по "Зеленой" э/э, когда цена на любой товар регулируются прозрачным и конкурентным рынком, а не монополиями при помощи лобистких законов власти ,включая и работу самой власти: Президента , депутатов, правительства, НБУ, суддей, где должна быть услуга по развитию, конкуренции страны и росту благосостояния народа, согласно Конституции?, где результат?, а результата не только нет, он отрицательный,- экономика страны, гос.предприятий в убытках, а все что производится особенно на экспорт украдено властью, а не отданно в приватизацию народу, на очереди Земля,-самый не дооцененный и важный актив и самый рентабельны , учитывая переработку продукции население могло потреблять не дорогие но качественные продукты а сельское население продавать внутри страны и на экспорт,не получая субсидий из бюджета , как в США и Европе, надо было только власти не мешать сельскому населению рейдерством, а принять закон о кооперативных обществах, где пайщики по 5-10 га смогли наладить совместное производство,конечно нетакре как в Голландии но для начала с обороротом 2 тыс. $ с 1 га, в Голландии, которая с 2 миллионов га Земли экспортрует на 90 миллрд $ с/х пролукции, правда половина это цветы, но остальное все же продовольствие , а в место этого власть разоряет страну повышая % на финансы,уничтожая экономику- не одна успешая страна не выплачивает таких коррупционных % из бюджета, как власть в Украины, непосредственно совместной афферой НБУ и Мин.мином, которые не залежны друг от друга устанавливают курс валюты и % ставку на свое усмотрение в данный период времини и кроме их и высших должносных лиц и их"любих"друзів в стране не должны знает как распорядится НБУ гос.валют резервами,в том числе и кредитными для поддержания курса гривны от девальвации , которой зависит ставка по ОВГЗ, но не смотря на то что курс находится под угрозой 5 лет он стабилен , расходуя резервы, в результате государство на 85 миллиардов долга могло в среднем платить 3-4%, а заплатило в среднем 13-14%,, переплатив при этом 8, 5 миллиарда $ в год это 42,5 милиард. $ за 5 лет и, как минимум столько -же страна не дополучила в виде роста ВВП, умножиный на индекс роста в не корумпированых странах в среднем 5%,то получим общий рост ВВП на 5 год 49 миллрд. $, то в Украине был бысейчас ВВП не 130, а 179 миллрд. $ и бюджет на 15 миллирд. $ больше при этом на 8, 5 миллиард $ меньше платить %, итого выгода для бюджета от нормального не коррупционного управления страной была бы 23,5 миллрд. $ в год в место этого имеем разрушеную экономику и кабальные долги вот и результат нехватка кислорда для народа. За такую работу надо не платить миллионные не заслуженные зарплаты и премии-их просто не за что платить, разве что за вредительство - тогда это полный идеотизм в стране, вот причина всех бед в Украине - не логическое вознаграждение у власти,даже хуже они получают премию за причененный заказчику и влалельцу в лице народа вред, "кто не работает тот ест"?, отсутствие рыночных механизмов, сделал дело - получите, так еще наказания за не заполнение деклараций нет, надо как минимум увольнять главу НБУ и Мин.фина и всех, кто их назначил и политически поддерживает, с "волчьим"билетом, что бы пожизненно не могли занимать гос.должности, пусть идут на "вольные"хлеба и почуствуют вкус "хлеба" и налоги не забудут заплатить, а сейчас маемо, що маемо и такие , как Ахметов стригут с народа шерсть до крови при помощи продажной, компродорской, де-факто не украинской,садистской , доводящей до голодомора власти.