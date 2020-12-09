Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов

Первый апелляционный админсуд оставил без изменений решение Донецкого окружного админсуда, которым было частично удовлетворен иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" и взыскано из госбюджета сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.

Об этом сообщает Finbalance.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ЧАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест" Ахметова и Новинского, она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

Также ЧАО "Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.