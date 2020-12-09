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Ахметов (1570) Новинський (217) Метінвест (622)

Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов

Первый апелляционный админсуд оставил без изменений решение Донецкого окружного админсуда, которым было частично удовлетворен иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" и взыскано из госбюджета сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.

Об этом сообщает Finbalance.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ЧАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест" Ахметова и Новинского, она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

Также ЧАО "Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+6
когдаже в этой стране наступит дно?
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09.12.2020 09:38
+6
Судьи только на должности у государства а платят им такие как ахмет рыжий
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09.12.2020 09:49
+6
Когда кончится бюджет.
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09.12.2020 11:42
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когдаже в этой стране наступит дно?
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09.12.2020 09:38 Відповісти
Когда кончится бюджет.
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09.12.2020 11:42 Відповісти
поскорей бы уже, иначе никак не избавиться от них.
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09.12.2020 16:33 Відповісти
зе дно
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09.12.2020 09:44 Відповісти
Так он и при Порошенко отлично получал из бюджета! Вы что, он же на благотворительность столько тратит, плюс ковид дабавился, ему же нужно пополнять расходы! И при каком президенте Ахметов не жил как царь?!
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09.12.2020 11:15 Відповісти
Непогано захищаєш свій вибір. Бо якщо зе - даун, тоді хто його виборці? Вже більше року новий преЗЕдент, країна опустилась на рівень, на якому ніколи ще не була, а винен попередній президент. 73% ОБРАЛИ ЦЬОГО КЛОУНА! ОБРАЛИ ЗАРПЛАТИ В 4000 БАКСІВ! ОБРАЛИ ЦИХ "ПРОФЕСІОНАЛІВ" 95 КВАРТАЛУ! ТО МОЖЕ ВЖЕ ЧАС ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ТЕ, ЩО БУЛО ОБРАНО?!?!?!
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09.12.2020 15:15 Відповісти
Мне плевать на тебя проплаченного писальщика, на Зеленского и на Порошенка! Все президенты говорили одно и тоже, и позволяли жить ахметову дуже чудово! А вот ты еще и зарплату получаешь с их рук!
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09.12.2020 17:48 Відповісти
Судьи только на должности у государства а платят им такие как ахмет рыжий
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09.12.2020 09:49 Відповісти
Интересно сложилась судьба некоторых начальников налоговых и руководителей отделений банков Донецка (через которые и проходили возвраты НДС от фиктивного экспорта), - работая при Ахметове (на Ахметова?) они сумели отложить "на черный день" на покупку нескольких квартир в Партените, в Италии, Испании, не говоря уже про Киев.
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09.12.2020 11:37 Відповісти
Просто пзд. какой то Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов - Цензор.НЕТ 3469 У государства и так дыра в бюджети, а тут еще это! Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов - Цензор.НЕТ 231
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09.12.2020 09:53 Відповісти
сколько не наливай в это дырявое ведро - налогов, цен, коммуналок, курсов, зубожиння, горя, смертей.......

на выходе будет - надо, мало, пусто
стоит ли туда, хоть 5 копеек, бросать?
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09.12.2020 10:20 Відповісти
На чем основано требование возмещения НДС? На документах с таможни, что эн-ное количество тонн металла пересекло границу. И чем больше экспорт, тем больше размер возмещения. Некоторые любители футбола (и заодно олигархи) на фиктивном экспорте (с последующим возмещением НАСТОЯЩИХ денег из бюджета) сколотили миллиарды долларов (практически, все свое состояние). Будь у нас государство... Ах, нет у нас никакого государства. И не будет?
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09.12.2020 11:34 Відповісти
Какое решение будет в Верховном Суде?
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09.12.2020 11:40 Відповісти
Ахметов все правильно делает. Даст слабину - его сожрут. А пока слабину на мозги дали зебилов. Крайне слабым местом это у них оказалось. Потому жрут их(ну и остальных в придачу). Принцип "или ты жрешь, или тебя" зебилью понять оказался не под силу. Отсюда и результат.
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09.12.2020 11:44 Відповісти
Великий герб сполучених ханства Ахмєта і царства Коломойшица.
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09.12.2020 13:32 Відповісти
Ринат Бандитыч красава Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов - Цензор.НЕТ 2513 Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов - Цензор.НЕТ 3589 Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов - Цензор.НЕТ 3589
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09.12.2020 13:42 Відповісти
благодаря судье предприятие за линией фронт взыскивает себе деньги и гос. бюджета, тут работа для СБУ--- финансирование терроризма на лицо
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09.12.2020 13:45 Відповісти
Народ при Зеленском теперь платит еще и пеню главному виновнику войны на Донбассе Ахметову, благодаря купленным им судьям. Грабеж Украины и украинского народа Ахметовым продолжается. В таком случае о каком развитии Украины можно говорить?
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09.12.2020 15:05 Відповісти
Цинічно але правда - для бюджета України буде дешевше повішати Ахметова на дереві Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов - Цензор.НЕТ 9523
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09.12.2020 16:08 Відповісти
Завод находился на не подконтрольной територии, а возмещение НДС с бюддета должен получать?, что то сомнительно, что бы платились в этот периуд все налоги платились в бюджет данным предприятием господина Ахметова, в том числе НДС ,и метал экспортировался через територию Украины, но особенно "радует" % с налогов народа, которые получает в виде пени завод - это 100% за 3 года тоесть 33% в год. из которых кстати получают зарплату власть , которую народ избрал для управления страной с целью повышения конкурентноспособности страны и благосостояния.
Вот кому благосостояние в виде %, а кому со слов Зеленского нет денег на кислород умирающим в больнице:"Бо держава у нас бідна і грошей не вистачає".Судя по решениям суда в Украине денег нет народу на кисород, но всегда есть миллиарды $ "избранным" и особо "одаренным", на их "бизнес" по разворовыванию бюджета в виде возмещения скруток по НДС,дорогам с бюддета, вместо акциза с топлива и инвестиций, возмещения тарифов по "Зеленой" э/э, когда цена на любой товар регулируются прозрачным и конкурентным рынком, а не монополиями при помощи лобистких законов власти ,включая и работу самой власти: Президента , депутатов, правительства, НБУ, суддей, где должна быть услуга по развитию, конкуренции страны и росту благосостояния народа, согласно Конституции?, где результат?, а результата не только нет, он отрицательный,- экономика страны, гос.предприятий в убытках, а все что производится особенно на экспорт украдено властью, а не отданно в приватизацию народу, на очереди Земля,-самый не дооцененный и важный актив и самый рентабельны , учитывая переработку продукции население могло потреблять не дорогие но качественные продукты а сельское население продавать внутри страны и на экспорт,не получая субсидий из бюджета , как в США и Европе, надо было только власти не мешать сельскому населению рейдерством, а принять закон о кооперативных обществах, где пайщики по 5-10 га смогли наладить совместное производство,конечно нетакре как в Голландии но для начала с обороротом 2 тыс. $ с 1 га, в Голландии, которая с 2 миллионов га Земли экспортрует на 90 миллрд $ с/х пролукции, правда половина это цветы, но остальное все же продовольствие , а в место этого власть разоряет страну повышая % на финансы,уничтожая экономику- не одна успешая страна не выплачивает таких коррупционных % из бюджета, как власть в Украины, непосредственно совместной афферой НБУ и Мин.мином, которые не залежны друг от друга устанавливают курс валюты и % ставку на свое усмотрение в данный период времини и кроме их и высших должносных лиц и их"любих"друзів в стране не должны знает как распорядится НБУ гос.валют резервами,в том числе и кредитными для поддержания курса гривны от девальвации , которой зависит ставка по ОВГЗ, но не смотря на то что курс находится под угрозой 5 лет он стабилен , расходуя резервы, в результате государство на 85 миллиардов долга могло в среднем платить 3-4%, а заплатило в среднем 13-14%,, переплатив при этом 8, 5 миллиарда $ в год это 42,5 милиард. $ за 5 лет и, как минимум столько -же страна не дополучила в виде роста ВВП, умножиный на индекс роста в не корумпированых странах в среднем 5%,то получим общий рост ВВП на 5 год 49 миллрд. $, то в Украине был бысейчас ВВП не 130, а 179 миллрд. $ и бюджет на 15 миллирд. $ больше при этом на 8, 5 миллиард $ меньше платить %, итого выгода для бюджета от нормального не коррупционного управления страной была бы 23,5 миллрд. $ в год в место этого имеем разрушеную экономику и кабальные долги вот и результат нехватка кислорда для народа. За такую работу надо не платить миллионные не заслуженные зарплаты и премии-их просто не за что платить, разве что за вредительство - тогда это полный идеотизм в стране, вот причина всех бед в Украине - не логическое вознаграждение у власти,даже хуже они получают премию за причененный заказчику и влалельцу в лице народа вред, "кто не работает тот ест"?, отсутствие рыночных механизмов, сделал дело - получите, так еще наказания за не заполнение деклараций нет, надо как минимум увольнять главу НБУ и Мин.фина и всех, кто их назначил и политически поддерживает, с "волчьим"билетом, что бы пожизненно не могли занимать гос.должности, пусть идут на "вольные"хлеба и почуствуют вкус "хлеба" и налоги не забудут заплатить, а сейчас маемо, що маемо и такие , как Ахметов стригут с народа шерсть до крови при помощи продажной, компродорской, де-факто не украинской,садистской , доводящей до голодомора власти.
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09.12.2020 18:09 Відповісти
 
 