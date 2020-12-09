В Украину из Беларуси переехало больше 40 IT-компаний

По данным Министерства цифровой информации Украины, 40 белорусских IT-компаний и 2 тысячи IT-фрилансеров переехали на постоянное место работы в Украину после августовских выборов президента в Беларуси.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Также много белорусских специалистов выехало в Польшу, Литву и Латвию.

Как сообщалось, после выборов президента в Беларуси, протестов, преследований оппозиции и отключений интернета некоторые беларуские IT-компании рассматривали релокейт сотрудников в соседние страны. К примеру, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc.

2 сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. Кроме того, обыски прошли в домах и квартирах некоторых сотрудников. Четырех сотрудников компании арестовали.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Согласно указу, Кабинет министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Ранее глава Viber Джамел Агауа заявил, что компания может перестать инвестировать в Беларусь после того, как ее офис в Минске был захвачен вооруженными людьми. По его словам, двоих сотрудников компании задержали во время подавления протестов, один из них оказался в больнице.

С 2006 года Белорусский Парк высоких технологий, расположенный на восточной окраине Минска, вырос до 750 компаний, в которых работает 58 тысяч человек и которые, по данным правительства на конец 2019 года, заработали около $2 млрд от экспорта.

В 2016 году на долю парка приходилось 1,5% валового внутреннего продукта страны. К прошлому году показатель подскочил до 6,1%, но теперь этот рост под угрозой.