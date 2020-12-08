Фирма бывшего зятя Черновецкого пытается получить разрешение на застройку Жукового острова через суд

Окружной административный суд Киева (ОАСК) обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА повторно рассмотреть заявление ООО "Спортивно-оздоровительная база отдыха "Зеленая Затока" от 28 августа 2019 года о предоставлении градостроительных условий и ограничений на реконструкцию существующих зданий под дома отдыха с учетом выводов суда.

Об этом свидетельствует решение от 26 ноября, пишут Наші гроші.

Речь идет о земельном участке площадью 3,09 га по ул. Февральская, 60 в Голосеевском районе Киева, который "Зеленая Затока" арендует с 2010 года. На этом участке находятся постройки базы отдыха, их фирма выкупила в 2009 году.

В августе 2019 года фирма обратилась в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА за предоставлением градостроительных условий и ограничений на реконструкцию базы отдыха. Однако получила отказ из-за несоответствия намерений застройки участка требованиям Генплана Киева.

Представители Департамента свою позицию в суде вообще не представили, поэтому ОАСК рассмотрел только материалы, предоставленные "Зеленой Затокой", и пришел к выводу о противоправности отказа в выдаче градостроительных условий и ограничений.

Суд отметил, что участок по ул. Февральской, 60 имеет целевое назначение для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения. И фирма, обратившись за исходными данными в рамках данного целевого назначения участка имеет право на реконструкцию существующих зданий.

Ранее прокуратура пыталась через суд расторгнуть договор аренды с ООО "Спортивно-оздоровительная база отдыха "Зеленая Затока". Разбирательство длилось несколько лет, в итаоге прокуратура суды проиграла.

Как указывала прокуратура, переданная в аренду участок входит в состав ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков". При утверждении проекта землеустройства согласительные органы обязали фирму предпринять ряд мер, которые она не осуществила. В частности, она должна была решить вопрос определения границ заказника, а также получить согласие на строительство от Голосеевской районной государственной администрации, КО "Центр градостроительства и архитектуры" и ГП "Институт генерального плана Киева".

Читайте также: Суд восстановил разрешение на строительство скандальной высотки на Подоле

Также по требованию Государственной службы по вопросам национального культурного наследия Киевсовет должен был внести изменения в программу развития зеленой зоны Киева, поскольку участок расположен в зоне охраняемого природного ландшафта. Но этого сделано тоже не было.

Владельцем ООО "Спортивно-оздоровительная база отдыха "Зеленая Затока" является ООО "КУА "СиПиДжи Ассетс Менеджмент", которое действует от собственного имени за счет и в интересах паевого венчурного недиверсифицированного закрытого инвестиционного фонда "Актив". Бенефициарным владельцем фирмы значится Анатолий Швидченко.

КУА "СиПиДжи Ассетс Менеджмент" (фонд "Актив") значится также владельцем ПАО "Укрхудожпром", совладельцами которого ранее были братья Вячеслав и Александр Супруненко. Вячеслав Супруненко - экс-депутат Киевсовета, бывший зять экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Александр Супруненко ранее был депутатом Киевсовета и депутатом Верховной Рады Украины. В 2019 году он вновь баллотировался в парламент как самовыдвиженец, однако впоследствии снял свою кандидатуру.

В течение 2006-2011 годов учредителями ООО "СОБВ "Зеленая Затока" были ПАО "Юрбудпроект" и ПАО "Юрфининвест", которые связывали с Вячеславом Супруненко. Нынешним владельцем "Юрбудпроекта" и "Юрфининвеста" является "СиПиДжи Ассетс Менеджмент".