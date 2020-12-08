"Ощадбанк" может начать продавать неработающие кредиты на аукционах
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Государственный "Ощадбанк" рассматривает возможность продажи неработающих кредитов путем проведения открытых аукционов, как это предусматривает законодательство.
Об этом сообщил глава правления банка Сергей Наумов в ходе Ukrainian Investment Roadshow, передает Интерфакс-Украина.
"Мы еще не использовали, но рассматриваем этот инструмент, например, чтобы продать наш долг или списать его. Это позволит нам значительно сократить наш NPL. Теперь он на уровне 30%", – сказал Наумов.
По словам главы правления государственного "Укрэксимбанка" банка Евгения Мецгера, быстро очищать балансы банков позволит продажа долга с дисконтом. По мнению Мецгера, этот инструмент будет активно использоваться в следующем году на ряду с другими.
"Мы все работаем сегодня над 281 постановлением Кабмина, то есть есть законодательный фундамент, на который нужно добавить определенной методологии. Она бы дала государственным банкам определенный комфорт и понимание метрик, на которые можно было бы опираться в формате расчета MPV, рекавери", – сказал Мецгер.
Глава правления "Укрэксимбанка" добавил, что этим вопросом занята рабочая группа под руководством Национального банка.
"Я думаю, что через месяц-два мы закончим этот процесс", – добавил он.
Как сообщалось, государственный "Укрэксимбанк" 30 сентября списал неработающие кредиты на 17 млрд грн. В течение следующих трех лет банк планирует списать еще 39 млрд грн.
Ранее государственный "Ощадбанк" в первом полугодии списал неработающих активов на 22 млрд грн, что позволило снизить удельный вес плохих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле.
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