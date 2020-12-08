Власти Киева выделят на строительство и ремонты в 2021 году 8 миллиардов

Проектом Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы в 2021 году на капитальное строительство, ремонты и реконструкцию объектов городской инфраструктуры предусмотрено более 8 млрд грн.

Об этом во время заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

"По прогнозу финансирования, в частности, на транспортную отрасль предусмотрено 4,7 млрд грн, на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,7 млрд грн, образование –792 млн грн, здравоохранение – 218 млн грн, социальную защиту и социальное обеспечение – 227,2 млн грн, культуру и искусство – 196,6 млн грн, охрану окружающей среды – 30,2 млн грн, строительство и региональное развитие - 26,5 млн грн", – сообщила Мельник.

С целью сбалансированного распределения расходов в перечень объектов капитального строительства и реконструкции на 2021 год включено 148 объектов городской инфраструктуры.

"В перечень включены пусковые, с высокой степенью строительной готовности, и те объекты, на разработку проектной документации которых были потрачены бюджетные средства в прошлые годы. А также объекты, финансирование которых предусматривается за счет Государственного фонда регионального развития. Речь идет, в частности, о строительстве, реконструкции и капитальных ремонтах дорожной сети, мостов и путепроводов, метро на Виноградарь, проектировании линии метро на Троещину, строительства сетей наружного освещения, развития скоростного рельсового транспорта и парковки пространства в городе", – сказала Мельник.

По ее словам, также проектом Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы на реконструкцию и очереди Бортнической станции аэрации, техническое переоснащение завода "Энергия" и рекультивацию полигона твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы в 2021 году предусмотрено 225 млн грн. Кроме того, запланированы капитальные ремонты жилого фонда по программе софинансирования 70/30, лифтов, асфальтового покрытия дворов и межквартальных проездов. Всего в отрасли ЖКХ в перечень ремонтов и реконструкций внесены 978 объектов.

"В 2021 году в списке капитальных ремонтов финансированием в первую очередь будут обеспечиваться проекты-победители Общественного бюджета на 2021 год, переходные объекты и те, срок завершения которых определен до 31 декабря 2021 года", – отметила Мельник.

Проект Программы экономического и социального развития города Киева 2021-2023 годы будет рассмотрен депутатами на заседании профильной постоянной комиссии и после согласования – на пленарном заседании Киевского городского совета.