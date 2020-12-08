Набсовет "Укроборонпрома" избрал нового главу

Наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" избрал своим главой Владимира Горбулина.

Об этом глава концерна Юрий Гусев сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он напомнил, что в набсовет концерна сейчас кроме Горбулина входит всего два человека – первый замминистра развития стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко и экс-директор американского Агентства оборонных исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер.

"Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"... Все трое членов наблюдательного совета приняли участие в заседании, господин Тетер присоединился дистанционно. Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин", – сообщил Гусев.

Он добавил, что после этого глава набсовета "Укроборонпрома" подписал с ним контракт, как с гендиректором концерна.

Владимир Горбулин – известный государственный деятель и ученый, первый вице-президент НАН Украины, возглавлял Национальный институт стратегических исследований с июня 2014 года по июль 2018 года.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский назначил гендиректором концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до последнего времени возглавлял Херсонскую ОГА.

Смене руководства госконцерна предшествовал конфликт между руководством "Укроборонпрома" и Минстратегпромом во главе с вице-премьером Олегом Уруским, которого руководство госконцерна обвинило во вмешательстве в деятельность и кадровые назначения.