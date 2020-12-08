Перевозки грузов по Днепру сократились с начала года на 5%

По итогам января-ноября 2020 года грузовые перевозки по реке Днепр достигли 10,05 млн тонн, что на 747,8 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

Как сообщается, было осуществлено 10 473 рейса, что на 5,3% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.

За отчетный период значительный рост показали перевозки нефтепродуктов (+14%, до 43,4 тыс. тонн), металлопродукция (+8,3%, до 1,67 млн тонн) и строительные материалы (+6,8%, до 5,14 млн тонн).

За 11 месяцев объемы перевозки зерновых по Днепру сократились почти на треть. Так, за отчетный период по Днепру было перевезено 3,19 млн тонн зерновых, тогда как в прошлом данный показатель составлял 4,43 млн тонн.