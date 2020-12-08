Генштаб купил внедорожники Skoda по 900 тысяч за штуку

Центр обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 5 декабря по результатам тендера заказал ООО "Автоцентр Киев" легковых автомобилей на общую сумму 2,62 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит три полноприводных автомобиля Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 года выпуска (белый, серый и коричневый) по 873 тыс. грн за штуку.

Каждый автомобиль будет иметь подушки безопасности, пакет "Плохие дороги", обивку сидений тканью, хром-пакет в середине салона, радио Swing, запись с USB, 8 динамиков, двухзонную систему кондиционирования, задний парктроник, подогрев передних сидений, а также дополнительно информационное радио "BOLORО", сенсорный цветной дисплей с диагональю 8 дюймов, голосовое управление и тому подобное.

Цены на Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI 132кВт 7DSG 4×4 стартуют от 881 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя ООО "Автоцентр Киев" Олега Боярина было ООО "Автомобильный дом "Галич-Авто" Ярослава Конопацкого, чье предложение было на 54 тыс. грн выше.