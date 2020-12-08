"Авиалинии Антонова" возобновят коммерческие рейсы крупнейшего самолета "Мрия"

Подразделение ГП "Антонов" – авиакомпания "Авиалинии "Антонова" – возобновит коммерческие рейсы крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".

Об этом сообщается на странице компании "Авиалинии Антонова" в Facebook.

"Для дополнительного увеличения перевозок "Авиалинии Антонова" введут в коммерческую эксплуатацию самолет Ан-225", – сказано в сообщении.

Ранее в компании отмечали, что следующим заказом "Мрии" станет транспортировка 12 электрических трансформаторов из Чили через Анды в Боливию двенадцатью рейсами, которые планируется осуществить за четыре недели.

To give additional lifting capacity Antonov Airlines will enter AN-225 aircraft into commercial operation. Credits: Montreal.planes @lfrs.spotting Опубліковано Antonov Airlines Вівторок, 8 грудня 2020 р.

Как сообщалось, а апреле для выполнения рейсов по перевозке медицинских средств для борьбы с коронавирусом госпредприятие "Антонов" возобновило полеты крупнейшего в мире грузового самолета АН-225 "Мрия", а также самого большого турбовинтового транспортного самолета АН-22 "Антей" в дополнение к пяти самолетам Ан-124-100 "Руслан".

Структурное подразделение ГП "Антонов" – авиакомпания "Авиалинии "Антонова" – является одним из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". С 2006 года авиакомпания предоставляют услуги в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по обеспечению стратегических перевозок в интересах альянса и ЕС.

В парке "Авиалиний "Антонова" семь самолетов Ан-124-100 и их модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн), Ан-22А (60 тонн) и легкие транспортные самолеты Ан-74Т, Ан-26-100 и Ан-28. Сейчас штат авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" насчитывает 1397 сотрудников.