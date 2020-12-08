"Укрэксимбанк" реструктуризировал кредиты пострадавших от пандемии предприятий на 6 миллиардов

Государственный "Укрэксимбанк" провел реструктуризацию кредитов на общую сумму 6 млрд грн для предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19.

Об этом сообщил глава правления банка Евгений Мецгер в ходе Ukrainian Investment Roadshow, передает Интерфакс-Украина.

"Мы провели ряд реструктуризаций во всех отраслях и сферах, которые пострадали от COVID-19. Мы также провели реструктуризацию почти на 6 млрд грн. Поддержали те отрасли. Это розничная торговля, это туризм, это гостинично-ресторанный бизнес, операции с недвижимостью, девелопмент и так далее", – сказал Мецгер.

Мецгер отметил, что остальные сферы не так сильно пострадали, а некоторые получили хорошие импульсы к развитию и являются очень перспективными для банков.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (226,63 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.