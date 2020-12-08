МАУ вернула пассажирам $22 миллиона за билеты на отмененные рейсы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" за апрель-ноябрь 2020 года вернула пассажирам почти $22 млн за билеты на отмененные из-за пандемии рейсы.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в период с апреля по ноябрь был обработан 85 861 запрос пассажиров и оформлено возвратов на сумму в размере почти $22 млн. Сейчас зафиксировано около 56 тыс. необработанных заявок на возврат.

"Все авиакомпании мира в результате решений собственных правительств были вынуждены приостановить свою деятельность на несколько месяцев, отменив тысячи рейсов. Это привело к беспрецедентному накоплению невыполненных обязательств перед пассажирами. В свою очередь авиакомпания МАУ предложила несколько вариантов выхода из этой ситуации", - сказано в сообщении.

В частности:

переоформление билета на другие даты без удержания штрафов;

оформление именного промокода на 125% оплаченной стоимости, который действует два года с момента его выписки. Этот вариант позволяет использовать уже потраченные средства на оформление нового билета;

возврат средств за отмененный рейс на банковский счет.

С началом пандемии в Центр поддержки клиентов каждый день поступают тысячи запросов. Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" подвела итоги обращений пассажиров, получивших полный возврат денежных средств в связи с отменой рейсов из COVID-19.