Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 6 раз, повысив ставки

Министерство финансов на состоявшемся 8 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,96 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Министерство финансов предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте (сроком обращения 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 4 года и 5 лет) и один – в долларах США (сроком обращения 1 год).

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 10,2 млрд грн.

В том числе трехмесячные ОВГЗ были размещены на 3,34 млрд грн под 10% годовых (повышение ставки на 11 базисных пунктов), шестимесячные – на 1,02 млрд грн под 10,49% (+23 б.п), годичные – на 1,86 млрд грн под 11,22% (+29 б.п.), двухлетние – на 824,4 млн грн под 11,67% (+27 б.п.), четырехлетние – на 313,85 млн грн под 11,89% (+19 б.п.), пятилетние – на 2,84 млрд грн под 12,04%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $204 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,79%, увеличившись на 2 базисных пункта, по сравнению с предыдущим аукционом.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал сложности с осуществлением заимствований для финансирования дефицита госбюджета из-за низкого спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) при том, что процентные ставки достаточно высоки.

"Например, по трехмесячным облигациям при учетной ставке 6% и инфляции 2,4% мы занимаем под 10%. Мы считаем это несправедливым с одной стороны, но, понимая, что это рынок, мы готовы принимать ситуацию на рынке", – сказал Марченко.

Напомним, на прошлой неделе Министерство привлекло от продажи ОВГЗ 2,66 млрд грн. Львиная доля средств поступила от размещения самых коротких трехмесячных ОВГЗ под 9,89% годовых, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие бумаги под 7,5% годовых.