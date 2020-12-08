БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
709 відвідувачів онлайн
Новини ВладаКорупція
3 347 7
НАБУ (1378) хабар (430) ФДМУ (1222)

Главе ФГИ предлагали $100 тысяч за должность главы облэнерго, – НАБУ (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада Корупція

Главе ФГИ предлагали $100 тысяч за должность главы облэнерго, – НАБУ (обновлено)

Бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежит государству, задержан при попытке предоставления взятки главе Фонда государственного имущества за назначение своей кандидатуры руководителем этого госпредприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил председателю ФГИ $100 тыс за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Причем $50 тыс экс-чиновник обещал уплатить сразу, остальную часть средств – уже после назначения на должность. Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять председателю Фонда госимущества $200 тыс. неправомерной выгоды как часть теневой прибыли, полученной благодаря своей должности", – сказано в сообщении.

Экс-чиновник был разоблачен во время передачи первой части неправомерной выгоды. Сейчас он задержан, решается вопрос сообщения ему о подозрении.

В свою очередь в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) отмечают, что это уже третья разоблаченная попытка дачи взятки главе ФГИ. Расследования по двум предыдущим попыткам предоставления неправомерной выгоды завершены.

"Досудебное расследование приведенных фатов детективы НАБУ начали в сентябре 2020 года по заявлению председателя ФГИ", – отмечается в сообщении.

Как сообщалсь, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали трех человек во время предоставления $50 тыс. взятки председателю Фонда государственного имущества Украины.

По данным следствия, задержанные предложили председателю ФГИ $5 млн за назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод".

В июле детективы НАБУ задержали еще одного человека после передачи первого транша взятки в размере $200 тыс. для главы ФГИ за назначение глав двух госпредприятий.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  САП


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять председателю Фонда госимущества $200 тыс. неправомерной выгоды как часть теневой прибыли, полученной благодаря своей должности", - сказано в сообщенииИсточник: https://biz.censor.net/n3235707

Это ж сколько он собирался настричь в месяц, если 200 тонн зелени готов был отдавать?!
Говорите, тарифы населению поднять нужно?!
показати весь коментар
08.12.2020 17:19 Відповісти
А как же сказочки про убыточность облэнерго и про необходимость срочно поднять тарифы для населения?
показати весь коментар
08.12.2020 20:49 Відповісти
Так выплата в 200 тыс только одному уроду.... а ведь он не один !!!!!
показати весь коментар
09.12.2020 08:45 Відповісти
Только массовые неплатежи накроют это коррумпированное болото. Беда только в том, что поголовье бежит впереди паровоза оплачивать счета снимая на ходу последние кальсоны
показати весь коментар
09.12.2020 09:24 Відповісти
ежемесячная доля одного из фигурантов, совсем второстепенного, не главных барыг составляет 200 штук баксов. если предположить что ему отдадут 5-10% от теневой прибыли, то не трудно прикинуть что любое, даже самое задроченное облэнерго в Украине получает около ТРЕХ МИЛЛИОНОВ баксов черным налом. их у нас 25 или 30, точно не знаю но................... откуда же повыение тарифов?????????? а потому что работаем в убыток себе. денег ахметкам не хватает
показати весь коментар
09.12.2020 09:46 Відповісти
3 ляма на 25 облэнерго = 75млн на год = 900 лямов. итого, по облэнерго Украины свободно гуляет миллиард долларов, в налоговой 5 и на таможне 7. + черная аренда всего что можно арендовать, еще 2. а кредитки по 4,7% в месяц от банков, еще пара ярдов баксов А НАХРЕНА нам мвф, при нормальном правительстве????????? сами могли бы одалживать
показати весь коментар
09.12.2020 10:05 Відповісти
Полностью согласен. Только вот новость - секрет Понишенеля. Взятка, месячное содержание. Ато наши президенты были не в курсе (все включая нынешнего), не в доле. Какие суммы заносятся выше? Может настало время создавать "летучие эскадроны" аудиторов, ревизоров с зарплатами 10 - 20 тыс.$ + премии. Через год - мы будем финансировать МВФ, Европу. Да и себя тоже
показати весь коментар
09.12.2020 13:01 Відповісти
 
 