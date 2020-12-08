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Коломойський (1727) США (4319) ФБР (26) Приватбанк (1695)

Американская компания Коломойского прекратила платить по долгам, – СМИ

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Американская компания Коломойского прекратила платить по долгам, – СМИ

Американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои обязательства по кредиту на общую сумму $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland, долг кредитору составляет $14,5 млн.

Об этом сообщает портал Cleveland со ссылкой на решение суда общей юрисдикции округа Кайахога, передает Liga.net.

Решение было вынесено в ходе расследования федеральными властями дела Игоря Коломойского и связанных с ним лиц. Их подозревают в отмывании десятков миллионов долларов через покупку недвижимости в США через ряд предприятий. В этом конкретном случае речь идет о небоскребе в центре Кливленда 55 Building Public Square.

Согласно судебным документам и налоговым отчетам округа, Optima не выплатила в срок $340 тыс. налогов на недвижимость, основной платеж в размере $500 тыс., подлежащий выплате в августе, и ежемесячные выплаты процентов с сентября.

Кредитный договор на небоскреб 55 Building Public Square подписал Мордехай Корф. В документах федеральные поверенные опознали его как помощника Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Он помогал приобретать и управлять бизнес-империей украинских олигархов в Соединенных Штатах, которая включала ферросплавные компании и холдинги недвижимости в Огайо, Флориде, Кентукки и Западной Вирджинии", – говорится в материалах американского суда.

В документах, поданных федеральными прокурорами по гражданскому делу в окружной суд США в Майами, указано, что Коломойский и его соратники якобы использовали незаконно присвоенные деньги из украинского банка для приобретения небоскреба 55 Public Square и другой собственности в Кливленде.

Примерно с 2008 года по 2015 год компания Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда. Согласно протоколам суда, ей принадлежало более 2 млн квадратных футов офисных площадей, а ее инвестиции в Кливленде составляли более $100 млн.

Небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 году за $34 млн. Сейчас его стоимость оценивается в $20 млн.

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Как сообщалось, в августе ФБР провело обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, которая связана с олигархом Игорем Коломойским.

По данным американских СМИ, олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Соединенных Штатах.

Коломойский и партнеры покупали недвижимость в США через компанию Optima Management Group, она также фигурирует в иске "Приватбанка" об отмывании средств бывшими владельцами финучреждения. По данным кливлендских СМИ, в последние годы Optima пытается распродать свои активы.

Государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около $750 млн.

Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Коломойский и Боголюбов, согласно иску, контролировали несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо); Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган); CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавере (штат Мичиган). Это небольшие, но реально работающие предприятия.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Liga.net


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Топ коментарі
+33
Коломойский мошенник международного класса а у нас он олигарх и "прародитель" Буратино под фамилией Зеленский.
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08.12.2020 16:36
+16
прародітєль-хитрожопий ховрах кучма. А зєля-жалкій наслєднік,жертва олігархічєского рєжима. Американская компания Коломойского прекратила платить по долгам, – СМИ - Цензор.НЕТ 1029
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08.12.2020 17:30
+16
Коломойський виявився поганим бізнесменом. Всі його бізнеси збиткові, якщо немає потоку крадених в Україні грошей!
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08.12.2020 18:15
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Коломойский мошенник международного класса а у нас он олигарх и "прародитель" Буратино под фамилией Зеленский.
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08.12.2020 16:36 Відповісти
прародітєль-хитрожопий ховрах кучма. А зєля-жалкій наслєднік,жертва олігархічєского рєжима. Американская компания Коломойского прекратила платить по долгам, – СМИ - Цензор.НЕТ 1029
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08.12.2020 17:30 Відповісти
Коломойський виявився поганим бізнесменом. Всі його бізнеси збиткові, якщо немає потоку крадених в Україні грошей!
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08.12.2020 18:15 Відповісти
Это ты еще не в курсе кремлевских истоков его "успеха" в бизнесе Американская компания Коломойского прекратила платить по долгам, – СМИ - Цензор.НЕТ 500
Он женат на дочке эсэсэсровского кремлевского мафиози Американская компания Коломойского прекратила платить по долгам, – СМИ - Цензор.НЕТ 1738
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08.12.2020 18:43 Відповісти
Історія успіху коломойського це махінації та економічні злочини навколо промислових гігантів Дніпропетровської області.
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08.12.2020 18:46 Відповісти
Точно так же как и Ахметка! только начинается реальная конкуренция у них начинаются убытки! Сколько еще эти говнюки будут пить кровь из Украины?
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08.12.2020 20:18 Відповісти
Если не приукрашивать, как это придумали подконтрольные СМИ, то режим этот на самом деле мафиозный.
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08.12.2020 22:10 Відповісти
Бєня банкрутує...Гудок теж..Шо тваріцца? Американская компания Коломойского прекратила платить по долгам, – СМИ - Цензор.НЕТ 6515
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08.12.2020 17:29 Відповісти
А чого це Гудок банкрутує. Навпаки, ось ще піднімуть ціну на електроенергію і буде зовсім все классно.
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08.12.2020 18:05 Відповісти
Если лохи согласны платить любые цены, значит цены надо поднимать .... Нам надо себя винить , а не олигархов, которых мы покорно и безропотно кормим...
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08.12.2020 20:53 Відповісти
та й Бєня далеко не банкрутує
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08.12.2020 18:10 Відповісти
Походу Бєні гаплик зроблять ... Штати чітко працюють!
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08.12.2020 18:20 Відповісти
А нам що з цього? Ну посадили, наприклад, Лазаренка. Все що він висмоктав з України залишилось в США...
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08.12.2020 19:12 Відповісти
Там и останется пока у нас у власти коррупцинеры , а вот такой стране как Казахстан деньги конфискованные в США у беглого министра вернули
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08.12.2020 20:53 Відповісти
Служив колись з казахами. Справжні націоналісти.
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08.12.2020 20:55 Відповісти
Казахи пригласили английских судей
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08.12.2020 23:40 Відповісти
Это в Украине можно десятилетиями безнаказано воровать, в США тожно можно некоторое время воровать.....но не долго. Думаю, что американское правосудие доберется до этого бородатого санты быстрее, чем наше. И сидеть ему а штатах, а не в нашей люксовой камере.
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08.12.2020 19:11 Відповісти
"Далгі платят лохі!"(с)😎
Коло потихеньку звуджується, скоро тварина опиниться у клітці.
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08.12.2020 19:16 Відповісти
У тюрягу бородату бабусю Американская компания Коломойского прекратила платить по долгам, – СМИ - Цензор.НЕТ 4272
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08.12.2020 19:37 Відповісти
Фирташа много лет судят и конца тем судам не видно, а Коломойского ещё дольше судить будут.
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08.12.2020 19:42 Відповісти
***
и запомните это раз и навсегда -
если еврей говорит вам, что он не брал, значит не отдаст.
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08.12.2020 20:57 Відповісти
Коломойша-не трус таки жеж.
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08.12.2020 22:25 Відповісти
США могут и деньги вернуть и выдать Коломойского Украине(после одсидки). А вот Израиль и Швейцария ни денег не вернут наварованных в Украине ни самого Коломойскогоне выдадут(ведь он гражданин этих стран). Меня удивляет больше сего другое:почему Украина до сих пор не арестовала Коломойского и не наложило арест на всю его собственность и деньги в оом числе и в других странах. Доказательств о прямом и явном воровстве денег со счетов Приватбанка в виде выдачи миллиардного кредите без всякого ОБЕСПЕЧЕНИЯ фирме-однодневке-этого хватит любому суду в нормальной стране вынести обвинительный приговор. А вы думаете почему Коломойский при Порошенко боялся ехать в Украину и вернулся в первый-же день когда стало ясно что Зеленский становится Президентом?
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08.12.2020 22:27 Відповісти
Может это потому, что Коломойский мажоритарный партнер ЗАО "Президент Зеленский"...?
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09.12.2020 00:22 Відповісти
Политических Израиль не выдаёт))))) там в США одна Бенина контора взяла в долг у другой))))) бугагагага только названия прочитал - рога и копыта отдыхают...
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09.12.2020 01:45 Відповісти
"Долги платят только трусы!" (с) Беня
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09.12.2020 00:21 Відповісти
Можливо фірми які знаходяться в тій будівлі не платять, бо самі закриті через ковід. Хоча зазвичай там ліз підписують на кілька років вперед. Сьогодні був в подібній будівлі - на першому поверсі крім зубарні та якогось китайського ресторанчика - все глухо, а раніше люди косяками ходили.
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09.12.2020 04:15 Відповісти
мохнорылый превратил приватбанк в МММ --- и думал тварь что в США такое проконает --- оказалось там работает ПРАВОСУДИЕ --- лазаренко посадили . ждут выдачи фирташа и этих двух ублюдков беню и боголюбова посадят ---НЕ ПОМОЖЕТ И СИНАГОГА ПОСТРОЕННАЯ НА СТЫРЕННЫЕ У НАРОДА ДЕНЬГИ
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09.12.2020 06:14 Відповісти
Можно подумать, он в Украине долги платит...
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09.12.2020 10:21 Відповісти
Неужели кто-то думает, что человек по имени Мордехай Корф сделает что-то доброе, тем более, отдаст взятые на время миллионы долларов? Тут имя и фамилия обязывают воровать!
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09.12.2020 10:55 Відповісти
 
 