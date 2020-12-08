Нацкомиссия завтра утвердит решение о введении RAB-тарифов для облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует окончательно утвердить тарифы 25 операторам систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы).

Принятие соответствующего решения включено в повестку дня заседания регулятора 9 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, RAB-тарифы ОСР для окончательного утверждения незначительно, в пределах нескольких гривен, откорректированы в основном в сторону снижения по сравнению с одобренными ранее.

Также незначительно уменьшена прибыль на "старую" базу активов.

В обосновании проектов решений указывается, что по результатам открытых обсуждений и осуществленного НКРЭКУ дополнительного анализа составляющих тарифов были уточнены общие подходы к определению этих составляющих. Они, в частности, заключаются в перерасчете статей затрат на передачу и диспетчеризацию электроэнергии с учетом актуализированных тарифов НЭК "Укрэнерго" на 2021 год, прогнозированных затрат на услуги "Оператора рынка", стоимости покупки электроэнергии на покрытие технологических потерь.

Кроме того, указывается, что тарифы на распределение пересчитаны с учетом утвержденных постановлением НКРЭКУ от 20 ноября 2020 года экономических коэффициентов прогнозированных технологических потерь на 1 и 2 классе напряжения, а также откорректирован расчет регуляторной базы активов, созданных до перехода на стимулирующее тарифообразование.



RAB-тарифы операторов систем распределения на 2021 год (проект постановления НКРЭКУ для утверждения 9 декабря, откорректирован по сравнению с одобренным 11 ноября):