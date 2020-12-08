Нацкомиссия завтра утвердит решение о введении RAB-тарифов для облэнерго
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует окончательно утвердить тарифы 25 операторам систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы).
Принятие соответствующего решения включено в повестку дня заседания регулятора 9 декабря, передает Интерфакс-Украина.
Согласно проекту постановления, RAB-тарифы ОСР для окончательного утверждения незначительно, в пределах нескольких гривен, откорректированы в основном в сторону снижения по сравнению с одобренными ранее.
Также незначительно уменьшена прибыль на "старую" базу активов.
В обосновании проектов решений указывается, что по результатам открытых обсуждений и осуществленного НКРЭКУ дополнительного анализа составляющих тарифов были уточнены общие подходы к определению этих составляющих. Они, в частности, заключаются в перерасчете статей затрат на передачу и диспетчеризацию электроэнергии с учетом актуализированных тарифов НЭК "Укрэнерго" на 2021 год, прогнозированных затрат на услуги "Оператора рынка", стоимости покупки электроэнергии на покрытие технологических потерь.
Кроме того, указывается, что тарифы на распределение пересчитаны с учетом утвержденных постановлением НКРЭКУ от 20 ноября 2020 года экономических коэффициентов прогнозированных технологических потерь на 1 и 2 классе напряжения, а также откорректирован расчет регуляторной базы активов, созданных до перехода на стимулирующее тарифообразование.
RAB-тарифы операторов систем распределения на 2021 год (проект постановления НКРЭКУ для утверждения 9 декабря, откорректирован по сравнению с одобренным 11 ноября):
|Компания
|RAB-тариф для 1/2 класса, грн/МВт-ч
|Действующий тариф cost+, грн/МВт-ч
|% изменений
|Прибыль на регуляторную базу до введения RAB-тарифа, млн. грн
|АО "Винницаоблэнерго"
|173,33/1209,36
|146,59/898,7
|18,2/34,5
|316,199
|ЧАО "Волыньоблэнерго"
|121,08/1060,47
|101,17/754,07
|19,6/40,6
|216,301
|АО "ДТЭК "Донецкие электросети"
|214,83/1176,64
|185,14/943,21
|16,03/24,7
|264, 122
|АО "Житомироблэнерго"
|220,36/1242,01
|172,04/893,42
|28,08/39,01
|350, 096
|АО "Запорожьеоблэнерго"
|98,39/890,07
|77,42/653,80
|27,08/36,13
|321,132
|ЧАО "ДТЭК "Киевские региональные электросети"
|176,92/781,67
|157,1/599,13
|12,6/30,4
|569,968
|ЧАО "Львовоблэнерго"
|143,07/ 995,16
|127,03/717,49
|12,6/38,7
|501,539
|АО "Николаевоблэнерго"
|199,38/1054,81
|138,56/ 769,70
|43,8/37,04
|228,344
|АО "ДТЭК "Одесские электросети"
|138,75/ 925,41
|117,86/ 692,46
|17,7/33,6
|599,244
|АО "Сумыоблэнерго"
|173,61/1292,16
|118,06/ 910,18
|47,05/41,9
|248,449
|АО "Харьковоблэнерго"
|190,67/ 859,34
|154,83/ 609,07
|23,14/41,09
|446,398
|АО "Херсоноблэнерго"
|311,10/1071,41
|294,04/ 781,25
|5,8/37,14
|278,09
|АО "Хмельницкоблэнерго"
|199,05/ 1175,07
|159,84/ 890,57
|24,5/31,9
|254,759
|ПАО "Черкассыоблэнерго"
|100,88/ 978,52
|95,65/ 749,20
|5,46/30,6
|181, 851
|АО "Черновцыоблэнерго"
|111,42/ 1 031,74
|98,86/ 763,99
|12,7/35,04
|170, 733
|АО "Черниговоблэнерго"
|200,56/1 248,48
|177,75/ 941,99
|12,8/32,5
|253, 626
|ООО "ДТЭК "Высоковольтные сети"
|54,55/1 554,39
|38,85/ 770,39
|40,4/101,7
|66,994
|АО "ДТЭК "Днепровские электросети"
|96,09/ 726,14
|81,39/550,46
|18,06/31,9
|527,279
|ЧАО "ДТЭК "Киевские электросети"
|86,09/ 384,86
|68,24/ 285,84
|26,15/34,6
|364,3
|ЧАО Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания" (ПЭЭС "ЦЭК")
|85,77/794,96
|93,91/577,07
|Минус 8,6%/37,7%
|59,755
|ЧАО "Закарпатьеоблэнерго"
|281,61/1315,57
|223,71/971,01
|25,9/35,48
|275,309
|ОАО "Тернопольоблэнерго"
|172,89/1261,62
|146,12/894,31
|18,3/41,07
|223,151
|ЧАО "Ривнеоблэнерго"
|155,3/968,29
|153,8/694,35
|0,97/39,4
|256,835
|ЧАО "Прикарпатьеоблэнерго"
|170,82/1328,42
|129,00/930,25
|32,4/42,8
|324,489
|ЧАО "Кировоградоблэнерго"
|242,81/1233,94
|205,68/879,04
|18,05/40,37
|272,224
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