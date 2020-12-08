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Нацкомиссия завтра утвердит решение о введении RAB-тарифов для облэнерго

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Нацкомиссия завтра утвердит решение о введении RAB-тарифов для облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует окончательно утвердить тарифы 25 операторам систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы).

Принятие соответствующего решения включено в повестку дня заседания регулятора 9 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, RAB-тарифы ОСР для окончательного утверждения незначительно, в пределах нескольких гривен, откорректированы в основном в сторону снижения по сравнению с одобренными ранее.

Также незначительно уменьшена прибыль на "старую" базу активов.

В обосновании проектов решений указывается, что по результатам открытых обсуждений и осуществленного НКРЭКУ дополнительного анализа составляющих тарифов были уточнены общие подходы к определению этих составляющих. Они, в частности, заключаются в перерасчете статей затрат на передачу и диспетчеризацию электроэнергии с учетом актуализированных тарифов НЭК "Укрэнерго" на 2021 год, прогнозированных затрат на услуги "Оператора рынка", стоимости покупки электроэнергии на покрытие технологических потерь.

Кроме того, указывается, что тарифы на распределение пересчитаны с учетом утвержденных постановлением НКРЭКУ от 20 ноября 2020 года экономических коэффициентов прогнозированных технологических потерь на 1 и 2 классе напряжения, а также откорректирован расчет регуляторной базы активов, созданных до перехода на стимулирующее тарифообразование.


RAB-тарифы операторов систем распределения на 2021 год (проект постановления НКРЭКУ для утверждения 9 декабря, откорректирован по сравнению с одобренным 11 ноября):

Компания RAB-тариф для 1/2 класса, грн/МВт-ч Действующий тариф cost+, грн/МВт-ч % изменений Прибыль на регуляторную базу до введения RAB-тарифа, млн. грн
АО "Винницаоблэнерго" 173,33/1209,36 146,59/898,7 18,2/34,5 316,199
ЧАО "Волыньоблэнерго" 121,08/1060,47 101,17/754,07 19,6/40,6 216,301
АО "ДТЭК "Донецкие электросети" 214,83/1176,64 185,14/943,21 16,03/24,7 264, 122
АО "Житомироблэнерго" 220,36/1242,01 172,04/893,42 28,08/39,01 350, 096
АО "Запорожьеоблэнерго" 98,39/890,07 77,42/653,80 27,08/36,13 321,132
ЧАО "ДТЭК "Киевские региональные электросети" 176,92/781,67 157,1/599,13 12,6/30,4 569,968
ЧАО "Львовоблэнерго" 143,07/ 995,16 127,03/717,49 12,6/38,7 501,539
АО "Николаевоблэнерго" 199,38/1054,81 138,56/ 769,70 43,8/37,04 228,344
АО "ДТЭК "Одесские электросети" 138,75/ 925,41 117,86/ 692,46 17,7/33,6 599,244
АО "Сумыоблэнерго" 173,61/1292,16 118,06/ 910,18 47,05/41,9 248,449
АО "Харьковоблэнерго" 190,67/ 859,34 154,83/ 609,07 23,14/41,09 446,398
АО "Херсоноблэнерго" 311,10/1071,41 294,04/ 781,25 5,8/37,14 278,09
АО "Хмельницкоблэнерго" 199,05/ 1175,07 159,84/ 890,57 24,5/31,9 254,759
ПАО "Черкассыоблэнерго" 100,88/ 978,52 95,65/ 749,20 5,46/30,6 181, 851
АО "Черновцыоблэнерго" 111,42/ 1 031,74 98,86/ 763,99 12,7/35,04 170, 733
АО "Черниговоблэнерго" 200,56/1 248,48 177,75/ 941,99 12,8/32,5 253, 626
ООО "ДТЭК "Высоковольтные сети" 54,55/1 554,39 38,85/ 770,39 40,4/101,7 66,994
АО "ДТЭК "Днепровские электросети" 96,09/ 726,14 81,39/550,46 18,06/31,9 527,279
ЧАО "ДТЭК "Киевские электросети" 86,09/ 384,86 68,24/ 285,84 26,15/34,6 364,3
ЧАО Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания" (ПЭЭС "ЦЭК") 85,77/794,96 93,91/577,07 Минус 8,6%/37,7% 59,755
ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" 281,61/1315,57 223,71/971,01 25,9/35,48 275,309
ОАО "Тернопольоблэнерго" 172,89/1261,62 146,12/894,31 18,3/41,07 223,151
ЧАО "Ривнеоблэнерго" 155,3/968,29 153,8/694,35 0,97/39,4 256,835
ЧАО "Прикарпатьеоблэнерго" 170,82/1328,42 129,00/930,25 32,4/42,8 324,489
ЧАО "Кировоградоблэнерго" 242,81/1233,94 205,68/879,04 18,05/40,37 272,224

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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