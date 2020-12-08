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Новини Фінанси Бюджет-2020
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Глава Минфина рассказал о сложностях с привлечением средств

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Глава Минфина рассказал о сложностях с привлечением средств

Министерство финансов испытывает сложности с осуществлением заимствований для финансирования дефицита госбюджета из-за задержки в сотрудничестве с МВФ и низкого спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе онлайн-конференции, передает УНИАН.

"Нам бы хотелось иметь более долгосрочные инструменты для инвестирования, чтобы быть менее зависимыми от внешних кредитов. Потому что сейчас мы, как Минфин, очень зависимы от внешних кредитных ресурсов. Это в первую очередь кредитные ресурсы МВФ, далее – макрофинансовая кредитная поддержка, далее следует Всемирный банк", – сказал Марченко.

Министр отметил, что все остальные частные институциональные инвесторы обращают внимание на прогресс в сотрудничестве Украины с МВФ.

Марченко пояснил, что наличие программы с МФ означает для Украины меньшую процентную ставку и больше возможностей для заимствований.

"Конечно, в ситуации, когда мы должны внедрять изменения в антикоррупционное законодательство, и это зависит уже не от Минфина, а от парламента и других органов и институтов, нам не хотелось бы таким образом быть зависимыми от внешних источников заимствований. Но имеем то, что имеем, и в этой ситуации мы вынуждены рассматривать различные варианты и комбинации", – сказал глава Минфина.

Марченко добавил, что в части долгов и заимствований существуют ограничения в возможностях, в первую очередь, из-за большой зарегулированности рынка. В итоге спрос на внутренние облигации незначительный при том, что процентные ставки достаточно высоки.

"Например, по трехмесячным облигациям при учетной ставке 6% и инфляции 2,4% мы занимаем под 10%. Мы считаем это несправедливым с одной стороны, но, понимая, что это рынок, мы готовы принимать ситуацию на рынке", – сказал Марченко.

Он отметил, что Минфин хотел бы быть активным участником вторичного рынка заимствований.

"Нам бы хотелось, чтобы внутренний рынок заимствований был более развитым, мы говорим о создании вторичного рынка... есть пожелание, чтобы вторичный рынок был активным, и мы могли привлекать инвесторов из других стран, а вкладчики могли бы вкладывать в наши облигации. При этом Минфин с целью компенсации рисков хотел бы быть активным участником на этом рынке", – сказал Марченко.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за промедления с выполнением условий сотрудничества с МВФ Украина до сих пор не получила запланированные в госбюджете на 2020 год заимствования на сумму $3 млрд, а новый транш от МВФ вряд ли удастся получить до конца года.

По данным Минфина, в целом заимствования в общий фонд госбюджета в январе-ноябре составили 455,5 млрд грн или только 75,6% от плана, что вызывает сложности с финансированием дефицита госбюджета.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца года правительство планирует занять около $1 млрд на внешних рынках и 50-60 млрд грн внутри страны.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  УНИАН


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Топ коментарі
+5
Дохазяйничались, зегенераты.
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08.12.2020 16:26
+2
Ніхто злодіям і не професіоналам грошей не дасть. Гроші= репутація. Відсутня репутація, немає довіри. Весь світ знає, що розкрадуть і що давати гроші - плодити корупцію і злодійство...
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08.12.2020 17:16
+2
А это ВАЛОВЫЙ долг страны. Это кто и сколько суммарно брал

Глава Минфина рассказал о сложностях с привлечением средств - Цензор.НЕТ 9447
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08.12.2020 23:07
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Дохазяйничались, зегенераты.
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08.12.2020 16:26 Відповісти
а красти не пробували ?
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08.12.2020 16:44 Відповісти
Та вони й не припиняють обкрадати ЛОХторат.
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08.12.2020 17:07 Відповісти
Цим блазням вже ніхто копійки не дасть Глава Минфина рассказал о сложностях с привлечением средств - Цензор.НЕТ 995
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08.12.2020 17:06 Відповісти
Ніхто злодіям і не професіоналам грошей не дасть. Гроші= репутація. Відсутня репутація, немає довіри. Весь світ знає, що розкрадуть і що давати гроші - плодити корупцію і злодійство...
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08.12.2020 17:16 Відповісти
Процентные ставки по активным и пассивным операциям НБУ в декабре 2018 (% годовых)
Дата По кредитам "овернайт" По депо­зитным
серти­фикатам
"овер­найт"
обеспеченный бланковый
03.12.2018 20,0 - 16,0
04.12.2018 20,0 - 16,0
05.12.2018 20,0 - 16,0
06.12.2018 20,0 - 16,0
07.12.2018 20,0 - 16,0
10.12.2018 20,0 - 16,0
11.12.2018 20,0 - 16,0
12.12.2018 20,0 - 16,0
13.12.2018 20,0 - 16,0
14.12.2018 20,0 - 16,0
17.12.2018 20,0 - 16,0
18.12.2018 20,0 - 16,0
19.12.2018 20,0 - 16,0
20.12.2018 20,0 - 16,0
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08.12.2020 19:46 Відповісти
эти ставки некорректно сравнивать с внешними займами.
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09.12.2020 08:33 Відповісти
во времена "сивочелого гетьмана" брать кредиты под 20% годовых было вполне "нормально"...
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08.12.2020 19:44 Відповісти
Во-первых не 20, а 18. Во-вторых, суммы заимствований через ОГВЗ тогда были мизерными по сравнению с займами Зели. Только за октябрь-ноябрь этого года занято около 60 млрд.грн. (!) И процентные ставки непрерывно растут, вместо уменьшения при увеличении сумм займов.
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08.12.2020 22:42 Відповісти
мне лень на "цензоре" искать(хорошо помню эту статью) - там грабительский процент "заимствования" был далеко выше 20(!). и не рассказывайте, что брали "чуть-чуть". брали под такой(грабительский) % потому что - больше нигде НЕ ДАВАЛИ!. это про "соринку в чужом глазу".
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08.12.2020 22:50 Відповісти
Уровень займов для "лентяя"

Глава Минфина рассказал о сложностях с привлечением средств - Цензор.НЕТ 8319
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08.12.2020 23:06 Відповісти
а теперь ту же табличку и график за 2018 год пожалуйста!
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08.12.2020 23:10 Відповісти
Ниже есть. Сумма всех долгов за 2018 стала меньше ( 114,7 против 116,6 ) Хочешь подробностей -- Гугл в помощь.
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08.12.2020 23:15 Відповісти
А это ВАЛОВЫЙ долг страны. Это кто и сколько суммарно брал

Глава Минфина рассказал о сложностях с привлечением средств - Цензор.НЕТ 9447
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08.12.2020 23:07 Відповісти
предлагаю позвать на переговоры с МВФ Зеленского. Чтобы он, как и обещал его персонаж, послал их в ЖОПУ!
Вам сразу полегчает. Это видимо, отличный способ снизить процентную ставку при займах.
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09.12.2020 08:27 Відповісти
Глава Минфина рассказал о сложностях с привлечением средств - Цензор.НЕТ 3842
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09.12.2020 10:10 Відповісти
 
 