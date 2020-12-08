"Укрпошта" планирует построить 8 сортировочных хабов

АО "Укрпошта" планирует запустить проект глобальной модернизации логистической сети в 2021 году, предусматривающий строительство восьми сортировочных распределительных хабов и 62 депо в регионах Украины.

Об этом рассказал руководитель проектов строительства АО "Укрпошта" Игорь Суходубовский в ходе онлайн-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Укрпошта" планирует видоизменять свою сеть – это будет глобальная модернизация. Мы планируем, что у нас появится восемь новых хабов по Украине, это будут региональные центры, и более 60 депо. Очень хочется, чтобы в следующем году был физический старт этого проекта", – сообщил Суходубовский.

По его словам, общая площадь логистических объектов составит около 600 тыс. кв. м. Логистическая сеть будет включать хабы в Киеве (на левом и правом берегу), во Львове, Харькове, Днепре, Хмельницком, Одессе и в Покровске и 62 депо в регионах.

Объекты будут строиться по модели B2S (Built-2-Suit), где инвесторы выступят заказчиком строительства на собственном земельном участке, а "Укрпошта" – долгосрочным арендатором.

"На первом этапе проекта планируется строительство четырех хабов и одного депо в Ивано-Франковске", – сообщил Суходубовский, отметив, что конкурс будет объявлен в ближайшее время.

Согласно проекту, площадь логистического хаба составит около 24 тыс. кв. м, ориентировочная площадь необходимого земельного участка, минимум, 7,5 га. Хабы будут совмещать функции сортировочного центра и автобазы – на территории предусматривается размещение 88 парковочных мест для фур (20 тонн) и 90 мест для малотоннажного транспорта (5 тонн).

Проект депо также предусматривает размещение автобазы с расчетом на район обслуживания. Ориентировочная площадь участка под депо составляет 2,1 га, площадь помещений – 5,3 тыс. кв. м.

"Технологии, которые мы планируем там применять, будут направлены на гармонизированные стандарты с нашими европейскими, американскими коллегами. Соответственно, мы будем стремиться к выдержке стандартов LEED и BREEAM и их требованиям", – подчеркнул спикер.

Проект строительства, в частности, предусматривает практически полный отказ от использования древесины. Кроме того, планируется использование минераловатных утеплителей и энергосберегающих технологий для производственных и бытовых помещений.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Кабинет министров Украины одобрил привлечение 63 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития на реализацию проектов АО "Укрпошта" – "Логистическая сеть" и "Сельское отделение, в рамках которых планируется построить три автоматизированных сортировочных центра и запустить до 1,9 тыс. передвижных отделений. Строительство сортировочной инфраструктуры софинансирует также Европейский инвестиционный банк кредитом в размере 30 млн евро.