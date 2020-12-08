Урожай зерновых превысил 63 миллиона тонн, – Минэкономики

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 7 декабря собрали 81,9 млн тонн основных культур с площади 24 млн га, в частности, намолочено 63,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади около 15,1 млн га (99% прогноза).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В разрезе культур завершается уборка кукурузы, которой собрано 27,9 млн тонн с площади 5,2 млн га (96%), а также сои – 2,8 млн тонн с 1,3 млн га (99%).

Также практические завершена уборка подсолнечника (собрано 13, млн тонн с площади 6,4 млн га) и сахарной свеклы (9,1 млн тонн с площади 215,5 тыс. га).

Как сообщалось, в конце ноября Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году на 3 млн тонн – до 65 млн тонн.

Напомним, В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).