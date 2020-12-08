Больше половины клиентов "Днепропетровскгаза" используют онлайн-сервисы для расчетов за газ

Почти 50 тысяч клиентов АО "Днепропетровскгаз" с начала года зарегистрировались в "Личном кабинете", в целом на сегодняшний день уже более 280 тыс. потребителей газа в области могут воспользоваться обновленной онлайн-платформой 104.ua.

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом больше половины клиентов "Днепропетровскгаза" выбрали удобный и быстрый способ управления расчетами за газ и его доставку с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua.

"Специалисты компании разработали новый интерфейс и добавили много удобных функций, которые значительно расширили функционал и облегчили интуитивное пользование платформой", – отмечается в сообщении.

В частности, интерфейс "Личного кабинета" адаптирован под все виды гаджетов (компьютер, планшет или смартфон), а также операционные системы Android и iOS. Онлайн-платформа позволяет выполнять расчеты в "один клик" по счетам за газ и за его доставку. В таком случае оплата по двум счетам производится одним платежом и позволяет клиентам АО "Днепропетровскгаз" экономить на комиссии.

Также в обновленном "Личном кабинете" потребители могут добавлять до 25 личных счетов с любого региона Украины и заботиться таким образом о своих родных и особенно о старшем поколении.

"Онлайн-сервисы становятся особенно удобными и важными в это непростое время мировой пандемии. На платформе 104.ua клиенты АО "Днепропетровскгаз" могут не только платить за газ и его доставку, но и передавать показания газового счетчика, просматривать историю платежей, загружать платежки быстро и удобно", – поясняет начальник управления клиентского сервиса Ирина Манько.

В компании отмечают, что удобным дополнением стала возможность автоматической передачи объемов потребленного газа. Для этого необходимо лишь подключить к счетчику модем 104.ua SMART. Система позволяет автоматизировать учет природного газа и освободить клиентов от необходимости ежемесячно передавать показания счетчиков в газовую компанию лично.

АО "Днепропетрговскгаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Днепропетровской области.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.