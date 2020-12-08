Зеленский назначил главой Закарпатской области директора крупной винодельни (обновлено)
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Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова председателем Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №555/2020 от 7 декабря опубликован на сайте главы государства.
Полосков с 2011 года работает директором ООО "Винодельная компания "Шато Чизай". До этого работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью.
В то же время другим своим указом №554/2020 Зеленский уволил с должности Закарпатской ОГА Алексея Петрова, согласно поданному им заявлению.
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