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Тепловые электростанции заменили часть потребляемого угля газом

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Тепловые электростанции заменили часть потребляемого угля газом

Тепловая генерация (ТЭС и ТЭЦ) в течение января-октября 2020 года сократила потребление угля (газового и антрацита) на 32%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, – до 14,1 млн тонн, увеличив потребление природного газа на 31% – до 3,9 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает отраслевое издание ExPro.

В частности, потребление угля газовой группы ТЭС и ТЭЦ за первые 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 29% – до 12,1 млн тонн, потребление антрацита упало на 52% – до 2 млн тонн.

При этом потребление мазута тепловой генерацией за 10 месяцев 2020 года увеличилось на 36% – до 43,8 тыс. тонн.

Однако в октябре 2020 года потребление угля газовой группы тепловой энергетикой по сравнению с октябрем 2019 года почти не изменилось и составило 3,7 млн тонн.

Крупнейшими потребителями газа в течение января-октября 2020г оставались Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Харьковская ТЭЦ-5, Славянская, Углегорская, Трипольская, Змиевская и Луганская ТЭС.

Как сообщалось, ранее и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью БизнесЦензор объяснял, что благодаря падению цен на газ весной и летом 2020 года компании было выгоднее использовать этот вид топлива вместо угля.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  ExPro


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