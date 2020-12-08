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Кабмин одобрил привлечение кредита ЕИБ на 340 миллионов евро

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Кабмин одобрил привлечение кредита ЕИБ на 340 миллионов евро

Кабинет министров одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на сумму 340 млн евро для реализации проекта "Программа по восстановлению Украины".

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1525-р от 7 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, ранее ЕИБ отмечал, что финансирование в рамках "Программы восстановления" должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также коммунальных услуг.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, находящиеся подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев.

ЕИБ напоминал, что этому проекту предшествовал успешный проект Скорейшего восстановления Украины на 200 млн евро, они оба предусмотрены Специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием 3 млрд евро.

Автор: Михайло Орлюк
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