БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
660 відвідувачів онлайн
Новини Регуляторна політикаФінанси
366 0
аудит (304) НБУ (8394) страхування (614) Рожкова Катерина (258) страхові компанії (253)

Нацбанк анонсировал проверку аудиторов отчетности страховых компаний

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Фінанси

Нацбанк анонсировал проверку аудиторов отчетности страховых компаний

Национальный банк Украины (НБУ) в 2021 году планирует при помощи аудиторов провести solvency review (проверку платежеспособности) – оценку качества активов и правильности расчета страховых резервов, по итогам которой проверить также достоверность аудиторских отчетов.

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы не имеем права вести реестр аудиторов и вычеркивать из него компании. Поэтому будем действовать иначе. Проведем review, а сомнительные моменты проверят наши специалисты. Если будут расхождения с аудиторским отчетом, отправим документы в совет по надзору за аудиторской деятельностью", – сказала замглавы регулятора.

Рожкова уточнила, что Нацбанк будет точечно требовать первичные документы по состоянию на 1 января 2021 года и перепроверять с аудиторским отчетом.

"У нас есть вопросы к некоторым аудиторам, которые проверяют страховой сектор. Мы видим, что есть абсолютно неизвестные аудиторские компании, которые обслуживают едва ли не треть страхового рынка", – пояснила первый замглавы НБУ.

По ее словам, вся информация по итогам проверок обязательно будет публичной.

"В итоге мы хотим получить не "среднюю температуру", а реальную картину, у кого какая ситуация", – подчеркнула Рожкова.

Она сообщила, что кроме аудиторов Нацбанк намерен проверить работу актуариев – специалистов, которые считают вероятность наступления страхового события и исходя из данных которых страховщик формирует и определяет стоимость страхования того или иного вида, а также формирует резервы.

"На данный момент работа актуариев фактически не регулируется. Это не означает, что их должен контролировать НБУ. Но кто-то должен это делать. Для оценщиков есть правила, их контролирует Фонд госимущества. А здесь каждый сам по себе", – отметила первый замглавы Нацбанка.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе и страховых компаний.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 