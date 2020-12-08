Нацкомиссия повысит тариф "Укрэнерго" на 2021 год

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует установить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2021 году в размере 324,81 грн/МВт-ч без НДС, что 4,8% больше одобренного ранее тарифа (309,8 грн/МВт-ч) и на 3,85% выше тарифа, установленного на декабрь 2020 года (312,76 грн/МВт-ч).

Соответствующее решение внесено в повестку заседания НКРЭКУ 9 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к проекту постановления, при его окончательном расчете тарифа "Укрэнерго" на передачу дополнительно учтены, в частности, "затраты на ремонт" в размере почти 189 млн грн.

Кроме того, увеличен до 138,96 млн МВт-ч (изначально расчеты базировались на объеме 137,89 млн МВт-ч) прогнозный объем передачи, объем экспорта электроэнергии, исходя из Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС от 4 ноября текущего года, а также пересмотрена статья затрат на компенсацию зеленого тарифа для домохозяйств, составляющая 3,97 млрд грн (в одобренном проекте было заложено 3,46 млрд грн).

В то же время пересмотрена в сторону уменьшения составляющая затрат на компенсацию зеленых тарифов промышленным ВИЭ-объектам – с 24,17 млрд грн до 23,9 млрд грн.

В обосновании отмечается, что такие перерасчеты осуществлены с учетом, в частности, уточненного размера суммы выплат на поддержку ГП "Гарантированный покупатель" из госбюджета в 2021 году, учитывающего объемы ограничения зеленых производителей и сокращение перекрестного субсидирования.

Другим проектом постановления, которое также внесено в повестку заседания 9 декабря, НКРЭКУ намерена установить тариф на услуги диспетчеризации на уровне 39,74 грн/МВт-ч, несколько откорректировав его по сравнению с одобренным ранее – 40,04 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, изначально НЭК "Укрэнерго" рассчитало на 2021 год тариф на передачу электроэнергии в размере 501,03 грн/МВт-ч, для предприятий "зеленой" металлургии – 91,73 грн/МВт-ч. При этом компания отмечала, что расходы, связанные с выполнением специальных обязательств (ПСО), составят в его структуре 81,6%, или 406,69 грн/МВт-ч.

Однако НКРЭКУ пересмотрела расчеты тарифа в сторону уменьшения. В частности, комиссия учла в нем 9,4 млрд грн компенсации из госбюджета по "зеленым тарифам" промышленным ВИЭ-станциям, что составляет 20% прогнозного объема оплат в 2021 году произведенной зеленой электроэнергии. В одобренном в ноябре проекте постановления об установлении тарифа ОСП на передачу также не учтен тариф для предприятий так называемой зеленой металлургии.