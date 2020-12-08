Верховный Суд поддержал АМКУ в деле о расследовании против сети АЗС Коломойского
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Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которыми были заблокированы расследования Антимонопольного комитета (АМКУ) против ряда компаний из группы "Приват" Игоря Коломойского, и направил дело на новое рассмотрение.
Как сообщила "Лига антитраста", соответствующее решение Верховный Суд вынес 12 ноября, отправив дело в суд первой инстанции, передают Наші гроші.
Как отмечается в сообщении, в 2016 году АМКУ благодаря собранным НАБУ доказательствам подошел очень близко к тому, чтобы оштрафовать 174 компании-оператора АЗС группы "Приват", в том числе "Укрнафту", за ценовой сговор на сотни миллионов гривен.
Однако "Укрнафта" через суд добилась исключения из антимонопольного дела доказательств, собранных НАБУ. Среди них в том числе была электронная переписка менеджеров компаний. Суды первой и апелляционной инстанции обязали АМКУ не использовать материалы от НАБУ. Но Комитет пожаловался в Верховный Суд и выиграл.
В постановлении Верховный Суд отметил, что АМКУ обратился к НАБУ на законных основаниях. Конституция Украины позволяет вмешательство в личную жизнь человека в интересах экономического благосостояния, поскольку одной из предпосылок последнего является поддержание государством в лице АМКУ надлежащего уровня экономической конкуренции в хозяйственной деятельности.
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