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Honda хочет увеличить присутствие в Украине, – посол
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Японская компания Honda хочет увеличить присутствие в Украине, заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
Об том Корсунский написал в Facebook.
Он провел встречу с представителями Honda.
"Наш совет - поддержка либерализации двусторонней торговли, расширения дилерской сети, инвестиции в производство конечной продукции, привлечения украинских ИТ компаний для создания программного обеспечения автомобилей и мотоциклов", - заявил посол
Он также добавил, что посоветовал компании обратить внимание на регионы Украины, где существует высокая культура производства именно в области машиностроения.
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Михаил Василенко 715efded
показати весь коментар08.12.2020 15:53 Відповісти Мені подобається 0
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