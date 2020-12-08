Одесский бизнесмен Черный умер от вызванных коронавирусом осложнений

Известный одесский предприниматель Вадим Черный скончался сегодня в одной из столичных клиник от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Как пишет "Думская", бизнесмену было 48 лет.

Черный известен, как одесский политики и владелец одесских отелей "Зирка" и "Токио-стар" (сгорел в 2019 году, тогда погибло девять человек), здания бывшего ресторана "Киев" и подземного торгового центра на Греческой площади.

Был кандидатом в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 17 августа 2019 год, в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводной в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан.

После этого президент Владимир Зеленский среди виновников трагедии назвал владельца заведения Вадима Черного.

Затем следователи Нацполиции задержали Черного, а суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Однако спустя три месяца суд отпустил бизнесмена под домашний арест, а летом 2020 года снял все ограничительные меры.