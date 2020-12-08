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Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на все виды топлива

Новини БізнесЦензор Транспорт

Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на все виды топлива

Ряд операторов розничного рынка 8 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95", сообщает encorr.

В частности, бензины на станциях ОККО подорожали на 50 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 – до 27,99 грн/л. Отметим, накануне, 7 декабря, в сети на 50 копеек за литр подорожало дизтопливо.

В сети Glusco топливо подорожало на 40 копеек: бензин А-92 – до 23,55 грн/л, А-95 – до 25,55 грн/л, дизтопливо – до 24,55 грн/л.

На станциях AMIC бензины подорожали в среднем на 34 копейки за литр, дизтопливо – на 36 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 20 копеек – до 20,99 грн/л.

На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили в среднем 7-10 коп./л.

Такие сети как Shell, KLO, "Автотранс", UPG, "Параллель", BVS, Chipo, "Овис" и Mango повысили цены на 20-50 коп./л.

Джерело:  encorr


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http://azs.uapetrol.com/roads.html?ray=68250
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08.12.2020 12:55 Відповісти
Заправлявся два тижні тому, 95-й був по 26.99. То де там 50 коп, якщо подорожчало на 1 грн?
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08.12.2020 16:09 Відповісти
 
 